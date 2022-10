Storia di un piccolo brand italiano che punta tutto sulla cultura di genere e sulle pari opportunità

Contribuire alla cultura di genere. Potrebbe sembrare uno slogan politico e invece è la missione di un brand. Mialuis è una realtà italiana, con quartier generale a Torino. È nata nel 2010 dall'idea e l'estro della fondatrice Mariaelena Mallone. Se oggi ne parliamo è certo, in primis, grazie alle sue borse in pelle responsabili, realizzate con materiali scelti e pellami certificati che le rendono morbide, leggere, adattabili alle esigenze quotidiane. Segni di riconoscimento: sono colorate e dalle forme inconsuete. Ma più si scava nella storia dietro ad ogni singolo zainetto o tracolla e più si finisce per appassionarsi al progetto tutto al femminile di Mialuis.

Anzitutto, il nome corrispondente ad ogni borsa non è casuale: Nerina viene da una docente di economia, Cloudy da una giovane amica della designer, Pilli da una cugina e Ferdi da un collaboratore. Il motivo va ben al di là della mancanza di fantasia ed abbraccia l'obiettivo più ampio di mettere le persone dietro alle cose. Mariaelena Mallone è certa, così, di, che spesso assumono forme bizzarre proprio nell'intento di ricordare le persone cui sono intimamente legate. Ma torniamo alla cultura di genere, perché

Nel concreto, per Mialuis, contrastare ogni forma di discriminazione di genere ed ascoltare le necessità reali delle proprie impiegate, significa ad esempio adottare. Lontana dall'essere percepita come un ostacolo, la maternità è considerata con l'importanza che merita e viene rispettata in tutte le sue fasi. Inoltre, i valori fondanti dell'équipe di lavoro sono quelli di empatia e fiducia: Mariaelena Mallone ha creato così uno staff solidale, capace di comprendesi e sostenersi. Oltre agli impegni interni, ci sono poi quelli esterni., dalle fondazioni attive nella tutela della salute femminile e del ruolo delle mamme fino al Sermig, il Servizio Missionario Giovani a sostegno del popolo ucraino e della pace.