I gioielli di Prada, il massimo del lusso è l'oro riciclato

Debutto in grande stile per Prada nel mondo della gioielleria con la collezione Eternal Gold. L'attenzione alla sostenibilità viene garantita grazie all'uso di oro riciclato al cento per cento da fonti industriali e gioielli usati, e certificato, conforme agli standard della Chain of Custody stabiliti dal Responsible Jewelry Council.

Girocollo

"Tutte le fasi della produzione dei nostri gioielli in oro e diamanti sono tracciabili - spiega Timothy Iwata, direttore di Prada Jewelry - e questa è una prerogativa esclusiva di Prada che non è offerta da nessun'altra gioielleria o casa di moda di lusso al mondo".

Prada ha trasferito nella collezione il suo patrimonio stilistico dando risalto al triangolo, simbolo della maison fondata da Mario Prada. Così negli orecchini, nei bracciali a forma di serpente, nei cuori, nelle collane e nei choker c'è sempre la presenza del triangolo, a sottolineare il carattere innovativo di gioielli che parlano di amore, ma sempre rivisti con gli occhi di Prada.

"Per i giovani - ricorda Iwata - l'amore da fiaba non esiste. Perché sanno che l'amore può essere forte ma anche devastante, drammaticamente bello". E non a caso il cuore, con la sua forma bombata, si chiude a triangolo per marcare il dualismo della passione. Anche il serpente, un classico della gioielleria, è speciale: la superficie è liscia come la pelle del serpente dopo la muta e va indossato sull'avanbraccio, come usava Cleopatra.

La collezione Eternal Gold, pensata per avere una lunga vita, da trasmettere da una generazione all'altra, ha tre testimonial ventenni che incarnano anche un ideale di bellezza non convenzionale: Amanda Gorman, la poetessa che ha recitato i suoi versi alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden; l'attrice, modella, cantautrice e figlia d'arte Maya Thurman Hawke, e la musicista e attrice coreana Somi Jeon.