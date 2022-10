L'Eredità delle Donne, torna il festival dedicato all'empowerment femminile

Scrittrici, giornaliste, leader politiche, scienziate, musiciste, nomi storici del femminismo e attiviste: torna L’Eredità delle Donne, il festival che unisce le voci più interessanti e variegate del panorama contemporaneo per elaborare il tema dell’empowerment e delle competenze femminili. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si terrà dal 21 al 23 ottobre alla Manifattura Tabacchi di Firenze, ma si potrà seguire in diretta online. Anche quest’anno la direzione artistica è a cura di Serena Dandini, mentre il tema scelto per questa edizione è “Queens & Peace”, e mette al centro degli eventi, dei panel, dei talk i temi della leadership femminile, della guerra e della pace, argomenti di grandissima attualità.

Jill Abramson

Tra i primi nomi che sono stati annunciati, la giornalista vincitrice del Premio Pulitzer Jill Abramson, prima donna a dirigere il New York Times; il biografo reale di Elisabetta II Matthew Dennison; la magistrata Ilda Boccassini; la direttrice d'orchestra Claire Gibault, la figura simbolo della moda e del costume Benedetta Barzini; la poeta e influencer Giorgia Soleri; la cantautrice Donatella Rettore; l’immunologa Antonella Viola. Tra le scrittrici, Francesca Cavallo, Taina Tervonen, Katherine Angel, Natàlia Romaní, Sonia Faleiro, Gabriela Wiener, Lauren Oyler. E ancora, si parlerà delle nuove opere di Marina Cuollo, Tonia Cartolano, Elisa Fuksas, Brunella Torresin.

Giorgia Soleri. Foto Lucia Liberti

“Il festival L'Eredità delle Donne crede in un futuro migliore per ognuna e ognuno di noi e crede che questo futuro sia non solo possibile ma nelle mani delle donne”, si legge in una nota stampa. L’attualità della guerra, dell’incertezza economica e delle conseguenze della pandemia, saranno il filo rosso che unirà molti degli incontri. Ma attualità significa anche parlare di corpi delle donne e di diritti, da sempre (e oggi più che mai) terreno di scontro politico. Le voci storiche del femminismo, della politica, della letteratura, offriranno la loro consapevolezza e i loro punti di vista, e si confronteranno con le rappresentanti della generazione Z e dei nuovi femminismi.

Francesca Cavallo. Foto Ilaria Magliocchetti Lombi

Gabriela Wiener. Foto Daniel Mordzinski

Naturalmente parlare di attualità e leadership femminile senza raccontare lei, la regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre, non sarebbe possibile. Ecco perché tra gli eventi speciali del festival c’è la presentazione di Elisabetta, la più amata, la nuovissima biografia illustrata della sovrana più longeva della storia britannica, realizzata da Matthew Dennison che sarà presente sabato 22 ottobre.

Tutti gli appuntamenti de L’Eredità delle Donne saranno visibili in diretta streaming sul sito web e sulla pagina Facebook della manifestazione.