Abiti d'epoca e storie al femminile: è il Festival del romanzo storico

Intrecciare la storia con le storie è tra le operazioni più riuscite che si possano immaginare. Quantomeno, a livello letterario e di fiction: ne sono convinte Simona Bertocchi e Patrizia Fiaschi, autrici di romanzi storici, di racconti ambientati nel passato spesso molto rivelatori del presente, capaci di raccontarci vicende di personaggi lontani da noi più nel tempo che non per affinità. Quale miglior modo, in effetti, di appassionarsi ad un'epoca se non attraverso i suoi protagonisti, le loro passioni, le loro paure?

Dall'amore comune delle scrittrici per il genere letterario, insieme al console del Touring Club italiano per la Provincia di Massa Carrara, Walter Sandri, nasce l'idea del Festival del romanzo storico, che si svolgerà nella città toscana dal 21 al 23 ottobre. Tre giorni di incontri a tu per tu con nomi italiani dell'editoria, tra autori e giornalisti, in luoghi emblematici come il Palazzo Ducale, il Museo Diocesano, le Stanze del Teatro Guglielmi, la sala teatro La Salle- San Filippo Neri. Tutto sembra partecipare ad un immaginario tuffo nel passato, come i costumi, le esibizioni dei danzatori e figuranti, grazie all’Associazione Antica Massa Cybea e la collaborazione dei commercianti del centro storico C.C.N Massa da Vivere.

Il Festival del romanzo storico di Massa avrà per madrina un'autrice che è anche un volto noto della televisione italiana, Daniela Poggi. Le scrittrici e organizzatrici Simona Bertocchi e Patrizia Fiaschi saranno invece presenti a mediare testimonianze e dibattiti, con colleghi come Carla Maria Russo, Marco Buticchi, Franco Forte, Melania Sorani, Patrizia Debicke van Der Noot, Marco Ferri, Daniela Piazza e Carlo A. Martigli.

Complice il successo di alcune fortunate serie tv come Bridgerton, ambientato in era Regency e basato sui romanzi dell'americana Julia Quinn, le storie letterarie con radici nel passato sembrano appassionare una fetta crescente di pubblico. Soprattutto, quando si parla di rivalsa al femminile ed eroine insospettabilmente moderne.