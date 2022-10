Chiara Ferragni, Moschino e Pantene insieme per le startup impegnate nel sociale

L’iconico cuore rosso di Moschino da oggi batte per Pantene: la maison ha collaborato con il brand di balsami per dare vita alla nuova capsule collection di cinque prodotti PanteneXMoschino e sostenere la seconda edizione del progetto Forti Insieme, creato da Pantene insieme alla sua ambassador di lunga data Chiara Ferragni. Dopo aver supportato l’imprenditoria femminile, questa seconda edizione di Forti Insieme ha come obiettivo quello di fornire un sostegno finanziario alle start up che promuovono un impatto sociale positivo.

"Moschino ha una filosofia di vita libera e creativa e insieme a Pantene e Jeremy Scott vogliamo infondere fiducia a chiunque desideri concretizzare un’idea imprenditoriale a forte impatto sociale", ha detto Chiara Ferragni, co-creatrice del progetto. "Con Chiara Ferragni abbiamo voluto unire le forze per andare oltre ai messaggi positivi e dare un aiuto concreto", ha spiegato Valeria Consorte, Vice President Beauty P&G Italy. Dopo una prima edizione del progetto mirata a sostenere l'imprenditoria femminile, quest’anno la collaborazione si è estesa a Moschino, "una maison che ha fatto dell’empowerment un suo cavallo di battaglia con una moda forte e libera".

Quello di Pantene per il sociale, infatti, è un impegno a lungo termine - che il marchio porta avanti anche con altri progetti, come Hair Has No Gender - che si fonda proprio sulla mission di dare più "Great Hair Days", partendo dalla consapevolezza del legame che c’è tra capelli e autostima, come ha ricordato Consorte.

Gli abiti come i capelli hanno il meraviglioso potere di farci sentire più sicuri e forti, sono come un'estensine della propria personalità che gioca un ruolo molto importante sull'autostima

Direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott ha aderito al progetto per "una profonda condivisione dei suoi valori", ha detto. "Sono sempre stato convinto del valore sociale della moda, che considero un riflesso e talvolta una reazione dei nostri tempi, ecco perché ho amato il progetto Forti Insieme e ho voluto mettere il mio nome e il mio brand per supportarlo", ha detto lo stilista.

La capsule collection

La capsule collection in edizione limitata PanteneXMoschino include cinque prodotti - due shampoo, due maschere e un olio protettivo - della linea Trattamenti Oro, con formula potenziata di Vitamina Pro-V che, unita ad agenti condizionanti, protegge la cheratina naturale del capello fortificandolo dall’interno. I flaconi sono animati da una reinterpretazione dell’iconico cuore di Moschino che è stato stilizzato, come fosse disegnato a mano libera, sulla confezione.

PanteneXMoschino

L'inziativa Forti Insieme

Giunta alla sua seconda edizione, Forti Insieme punta a fornire un solido supporto finanziario a progetti imprenditoriali ad alto impatto sociale. In partnership con LVenture Group, verranno selezionati 10 finalisti, tra i quali saranno scelti da uno a tre progetti che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 euro. I vincitori saranno selezionati entro aprile 2023 da una giuria d’eccezione composta da Valeria Consorte, VP Beauty Care P&G Italy, Jeremy Scott, Direttore Creativo Moschino, Chiara Ferragni, Imprenditrice, e Luigi Capello, CEO LVenture Group.