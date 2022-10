Melinda French, ex moglie di Bill Gates, a scuola di relazioni

È passato più di un anno dall’annuncio del divorzio tra Melinda e Bill Gates, e durante questi mesi non sono state molte le occasioni in cui la ex signora Microsoft, celebre filantropa, ha rilasciato dichiarazioni personali in merito. La scorsa primavera, intervistata da CBS Morning, si era aperta per la prima volta ammettendo di aver “Versato fiumi di lacrime”. Il divorzio è stato doloroso, ha ammesso in quell’occasione, ma era finalmente pronta a voltare pagina. Oggi, a quanto pare, Melinda French Gates è davvero pronta ad accogliere una nuova relazione, e per farlo si sta preparando grazie alle lezioni di un'esperta.



Sì, Melinda French Gates ha preso lezioni di relazioni dalla psicoterapeuta e autrice Esther Perel, iscrivendosi alla sua MasterClass sull’intelligenza emotiva. Lo ha raccontato lei stessa ad un evento di Fortune, un summit che riuniva le Most Powerful Women tenutosi la settimana scorsa. L'imprenditrice ha citato le lezioni di Parel, soffermandosi su un argomento a lei caro: il tema del potere all’interno della coppia.

Cosa ha imparato Melinda Gates sulle relazioni

“Ho ancora uno stretto rapporto con il mio ex marito al lavoro, e spero che ad un certo punto avrò anche una relazione intima con qualcuno al di fuori del lavoro”, ha spiegato la filantropa, aggiungendo quanto sia importante “Considerare il tema del potere all’interno di una relazione, e di come sia fondamentale imparare a condividerlo in modo collaborativo”.



Secondo Esther Parel infatti, il potere all’interno della coppia non va né conquistato né ceduto, ma condiviso. Solo in questo modo si può costruire un rapporto solido. Il nodo cruciale secondo la psicoterapeuta sta nella differenza tra avere potere “su” qualcosa o qualcuno, o “di” fare qualcosa, e quindi agire invitando alla collaborazione attiva. Al contrario di quanto si tende a credere, non si tratta solo di ruoli (secondo Parel ad esempio non detiene il potere chi guadagna di più) ma piuttosto di avere risorse da mettere a disposizione della coppia. E possono essere risorse economiche, ma anche di tempo, o emotive, psicologiche. L’importante è che le risorse che si mettono in gioco non provengano sempre da uno solo dei due componenti della coppia, ma oscillino fluidamente nel tempo in modo essere sempre in equilibrio.

Tra i vari punti toccati da Parel nella MasterClass, ce n’è un altro a cui Melinda Gates fa riferimento durante il suo intervento al summit di Fortune, e riguarda l’unofficial résumé, una sorta di "curriculum ufficioso". Con questa definizione la psicoterapeuta include tutte le esperienze e le fasi della vita che ci hanno plasmato, che ci hanno fatto diventare quello che siamo oggi: avere consapevolezza del proprio "curriculum ufficioso", dice, è importantissimo per nutrire l’intelligenza emotiva che ci permetterà di avere relazioni che funzionano.



Quando dal pubblico viene chiesto a Melinda French Gates come siano i rapporti con l’ex marito (con il quale condivide ancora la gestione della fondazione che porta il loro nome, la Bill & Melinda Gates Foundation), lei risponde che sta cercando di attingere al suo unofficial résumé, ovvero alle risorse che gli anni di esperienza le hanno dato e di cui oggi è consapevole: “Penso che questo modo di pensare mi abbia insegnato quello che avrei sempre voluto, ovvero essere il più autentica possibile in ogni situazione”.