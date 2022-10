Milano su Misura, il Trofeo Arbiter premia le eccellenze della sartoria italiana

Le eccellenze italiane in campo di sartoria ed artigianalità sono state protagoniste della terza edizione di Milano su Misura, la rassegna che ha riunito per 48 ore il meglio del tailoring del nostro Paese, tra aziende affermate e talenti emergenti. La kermesse di metà ottobre si è conclusa con l'assegnazione del Trofeo Arbiter, che si rivolge in particolare alla sartoria maschile, come d'altra parte da dna del magazine promotore dei premi. Il vincitore del terzo appuntamento, annunciato nelle sale dell’Hotel Principe di Savoia di Dorchester Collection, è stato il napoletano Vincenzo Cuomo, in quanto "interpreta con grande capacità la tradizione sartoriale italiana", ha fatto sapere la giuria. Luigi Fant e Francesco Daddio hanno vinto il secondo e terzo posto.

I sarti in gara si dividevano tra Magistri e Iuvenes, per gli under 35. Alle due categorie, erano attribuiti diversi temi: ai primi è stato chiesto di immaginare Un viaggio d’affari Milano-Dubai e ritorno in un abito ed ai secondi di Coniugare i valori sartoriali del passato con l’abito tecnico e contemporaneo. Vincitore della categoria giovani è stato Francesco Florio, attivo tra Roma, Milano e Parigi, che ha fatto sfilare i suoi completi su una modella donna, in una riuscitissima prova di moda genderless. Samuele Gallo e Luigi Montanaro hanno raggiunto Florio sul podio per la categoria Iuvenes.

Tutti i partecipanti hanno dato forma ai loro abiti con i tessuti Loro Piana, fornitore ufficiale e partner dell'evento. Tra questi, fibre nuove che permettono al completo maschile di farsi sempre più moderno, come i Rain, Storm e Clima System: trattamenti e sistemi di impermeabilizzazione che offrono alla sartoria moderna la possibilità di sperimentare capi tecnici. Altro partner ufficiale dell'evento, reso possibile dalla Regione Lombardia e il Comune di Milano, è stato Bmw, che con le sue auto esposte a Milano su Misura ha voluto rappresentare il concetto di personalizzazione e custom made declinato non solo su giacche e pantaloni ma in tutti i piaceri, dall'automobile agli accessori.