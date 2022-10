Valentino Toile Iconographe: il nuovo pattern distintivo della Maison Valentino

Come era stato per il colore Pink PP nella passata stagione, un capitolo importante della collezione di Valentino è rappresentato da 'Valentino Toile Iconographe', una celebrazione del VLogo che si trasforma nel pattern che per la prima volta veste il pret-à-porter e gli accessori Valentino Garavani. A questo nuovo motivo è stata dedicata una campagna scattata dal celebre fotografo di moda Steven Meisel: immagini potenti e atemporali, che portano tutti i messaggi di Pierpaolo Piccioli e della Maison.

VLogo

Immagine look Valentino Toile Iconographe scattata da Steven Meisel

ll logo è alfabeto, è parola. Il logo è spazio ed è architettura. Il logo è bellezza ed è cultura. Il VLogo Valentino diventa così un portatore attivo, continuo, incessante, di significati profondi. La scritta impressa sulla tela bianca grezza - il canvas progettuale del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli - diventa un racconto che legge gli spazi e le infinite possibilità creative. E che assume un altro significato quando la nuova stampa Toile Iconographe si ritrova sulla pelle, simbolo della Maison e della sua storia in evoluzione. Un logo è una storia. Evolvere, ripetere, trasformare.

La campagna

Immagine look Valentino Toile Iconographe scattata da Steven Meisel. Crediti tutte le foto: Stylist Joe McKenna Make-up: Pat McGrath Capelli: Guido Palau



Immagine look Valentino Toile Iconographe scattata da Steven Meisel

Immagine look Valentino Toile Iconographe scattata da Steven Meisel

Immagine look Valentino Toile Iconographe scattata da Steven Meisel



Il logo diventa icona nelle foto della campagna firmata dal grande fotografo Steven Meisel. Una campagna potente e atemporale, che ripercorre la memoria visiva degli immaginari estetici dell’ultimo secolo e rivela la straordinaria coerenza di Valentino, dalle origini fino ai nostri giorni.

La collezione