Meghan Markle 'diva' sulla copertina di Variety: "La regina Elisabetta? Il miglior esempio di leadership al femminile"

Meghan Markle, diva di Hollywood. Dopo la copertina di The Cut, per la duchessa di Sussex, 41 anni, arriva quella di Variety, magazine che l'ha premiata come una delle donne più powerful dell'anno, a cui la moglie del principe Harry ha accordato una lunga intervista. In effetti Meghan si sta facendo notare, in ambito di filantropia ed affermazione di storie al femminile, con il suo podcast Archetypes, su Spotify, dove invita ad ogni puntata un'ospite diversa, ognuna con le sue vicende personali, per abbattere insieme etichette e stereotipi. Ed è fresca la notizia che, con la loro associazione Archewell, Harry e Meghan doneranno un milione di dollari a donne in grado di “fare la differenza nella loro comunità”. Oltre all'impegno, la mamma di Archie, 3 anni, e Lilibet Diana, poco più di uno, dà ora sfogo alla sua vena più vezzosa e cool, in barba alle critiche, per posare come una vera diva nel servizio fotografico di Variety.

Nel servizio di Ramona Rosales su Variety, Meghan indossa una serie di bellissimi abiti, dalla jumpsuit nude con baveroall'abito blu revers, fino alla creazione effetto tie-dye bianco e rosa. Impossibile non notare la disinvoltura con cui l'amata di Harry si lascia immortalare dagli obbiettivi, con un atteggiamento (studiato) incantato e sorridente, che agli osservatori ha ricordato(citata tra l'altro da Meghan nell'intervista come sua eroina delle commedie romantiche). Lo ha notato in particolare l'esperta di linguaggio corporeo Judi James, interrogata dal Daily Mail. Non dimentichiamoci che Meghan nasce come attrice, anche se assicura di non voler tornare alle sue origini.

"La regina Elisabetta? Il miglior esempio di leadership al femminile"

Il servizio su Variety non ha mancato di sollevare polemiche sui social, dove molti hanno accusato la duchessa di eccessiva leggerezza e vanità, ma Meghan Markle si è aperta su diversi temi nel corso dell'intervista, a cominciare dall'evento più recente e sconvolgente per la famiglia di suo marito: la perdita della regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre a 96 anni. "Non c'è dubbio che sia l'esempio più brillante di cosa significhi leadership femminile" ha detto la duchessa, "sento una gratitudine profonda per aver potuto trascorrere del tempo con lei ed imparare a conoscerla". Ma la vita va avanti e Meghan dichiara anche che lei e Harry ora si sentono "pieni di energia ed entusiasmo per tutto ciò che stiamo costruendo", e aggiunge "insieme a mio marito, vediamo gran parte delle cose che ci aspettano attraverso il nostro amore".

Il dialogo con il magazine è anche una nuova occasione per mettersi a nudo e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così, Meghan racconta il suo lato più umano: "Camminare da sola in una stanza non è mai facile per me" dice a proposito del giudizio degli altri, "penso sia importante sentirsi capite e viste". Parla del suo essere cresciuta come la più intelligente e non come la più carina e per questo di aver provato invidia, ad esempio, rispetto ad una delle sue invitate di Archetypes, Paris Hilton. "Mi dispiace averti giudicato prima di conoscerti davvero come persona" si è scusata quindi con l'ereditiera.

L'intervista con Variety è infine il pretesto per consegnare alla giornalista alcune confessioni sulla vita familiare con Harry e i bambini: "Lavoriamo da casa, come molte persone hanno cominciato a fare a partire dal lockdown. Ci permette di condividere il tempo con i nostri figli, in questa fase per loro così speciale. Nessuno ci ridarà questi momenti". Parole di una mamma come tutte, che racconta di come prepara la colazione, come divide i compiti con il marito, quali sono i loro snack preferiti (i cookie) o i cartoni che le piace guardare con Archie e Lilibet, come Magic School Bus o Ask the StoryBots o ancora il quiz televisivo Jeopardy!. La duchessa è inoltre un'appassionata del videogioco Wordle, con cui si distrae nel tempo libero accompagnata da un bicchiere di vino, nel letto. Infine, ascolta Beyoncé: Cozy è la sua canzone preferita dall'ultimo album della popstar.