Buon compleanno Valeria Golino, 57 anni di successi

È una delle perennials -donne di età indefinibile e bellezza senza tempo- più amate del cinema italiano e anche al di là delle nostre frontiere. Valeria Golino, il 22 ottobre, compie 57 anni e se si pensa che la sua carriera è cominciata da appena 18enne, dopo i primi passi nella moda, si ha un'idea di quanta strada sia stata percorsa dall'attrice e regista napoletana. La dimostrazione più recente del riconoscimento del suo lavoro all'estero è il ruolo di prestigio che è stata chiamata a svolgere all'ultimo Festival di Cannes, dove è stata presidente di giura nella sezione Un Certain Regard. Ma già gli anni Novanta vissuti in California le avevano consegnato fama internazionale, con pellicole come Rain Man, al fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman.

Occhi azzurri e capelli boccolosi portati quasi sempre con tagli medio corti, Golino è espressione di un fascino che ha accompagnato i tanti ruoli in cui si è calata nella sua esperienza televisiva e cinematografica. Attualmente, si trova alla direzione delle riprese di L'arte della gioia, romanzo di Goliarda Sapienza che, girato in Sicilia, diventerà presto una serie tv.

Gli amori di Valeria Golino sono stati abbastanza conosciuti, prima di arrivare al riserbo che circonda oggi la vita privata dell'attrice: per citarne alcuni, da Benicio del Toro e Fabrizio Bentivoglio alla lunga relazione con Riccardo Scamarcio, durata dieci anni e finita in buoni rapporti, tanto che gli ex compagni si sono incontrati più volte su nuovi set. Di loro, agli inizi, aveva fatto discutere la differenza di età, essendo Valeria 14 anni più grande di Riccardo. Ma non sembra questo l'elemento disturbatore delle love stories di Golino, che è impegnata ormai da qualche tempo con Fabio Palombi, 24 anni più giovane di lei.