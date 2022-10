Buon compleanno Ryan Reynolds, 46 anni da futuro papà (per la quarta volta)

Sono tempi agitati e animati per Ryan Reynolds, apprezzato attore canadese che il 23 ottobre compie 46 anni. Ultimamente, infatti, le belle notizie si sono confuse e sovrapposte con quelle meno piacevoli. A distanza di poche ore dall'aneddoto da lui stesso raccontato sulla scoperta per gioco di un polipo al colon, fortunatamente preso in tempo, è dilagata infatti la notizia della quarta gravidanza per l'adorata moglie Blake Lively, indimenticabile Serena van der Woodsen di Gossip Girl e icona fashion. Sposati da dieci anni, i due sono molto uniti e costituiscono una delle coppie più affiatate di Hollywood. Già genitori di tre bambine, James, Inez e Betty, rispettivamente 7, 6 e 3 anni, Ryan e Blake stanno per accogliere il quarto figlio. Le ex di Reynolds, prima dell'incontro con l'attuale moglie, sono molto note, da Alanis Morrisette, dal 2002 al 2007, a Scarlett Johansson, il cui matrimonio è durato dal 2008 al 2010.

Sono diversi i motivi che rendono Ryan Reynolds e Blake Lively così apprezzati. La loro ironia e spontaneità ne fa una coppia lontana dagli schemi impostati e spesso artificiali del mondo del cinema e di star del loro calibro. Inoltre, gli attori sono noti per la loro incredibile generosità, espressa attraverso donazioni in sostegno dei bisognosi.

In attesa di ritrovarlo sul terzo set del film Deadpool con l'altrettanto seguito collega Hugh Jackman, festeggiamo Ryan Reynolds con una selezione di immagini dal passato e dal presente.