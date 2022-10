La cravatta declinata al femminile

Un tempo accessorio prevalentemente maschile e segno distintivo di eleganza, la cravatta entra nel guardaroba femminile. La versione femminile dell'accessorio, in realtà, si chiama 'lavallière'. A differenza di quelle da uomo si possono indossare al collo, come fusciacca per un vestito, come cintura per un pantalone. Inoltre alcune si possono anche usare come fascia per i capelli, oppure come sciarpa. La cravatta da donna può essere annodata sul cappello oppure ai manici della borsa. Se invece viene usata quella da uomo si porta sopra una camicia o un top. Molto bello il contrasto abiti femminili e cravatta al collo. Segno dei nuovi tempi: basta etichette.

Abbinata con il completo maschile

Il look di Julia Roberts, firmato Gucci x Adidas e spezzato con tacchi a spillo, da copiare assolutamente.

Abbinata con abiti femminili

Bella Heathcote

Guest attends the UK premiere of "Emily"

Benedetta Porcaroli

Jette Sondegaard

Rola

Su abiti, camicie e top. Da tempo libero e in versione elegante.... Un tocco di classe e una valida alternativa al gioiello.