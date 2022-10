Buon compleanno Katy Perry, la popstar ribelle festeggia 38 anni

Il 25 ottobre, Katy Perry compie 38 anni, ma la verità è che conserva l'aria da eterna adolescente. Da quando ha esordito sulla scena musicale globale all'inizio del nuovo millennio, si è imposta come una delle popstar più ironiche e irriverenti. Il singolo che le ha regalato fortuna è d'altra parte I kissed a girl, del 2008, tuttora molto cantato e ballato ma anche motore di polemiche in seno alla comunita LGBTQ+, che l'ha accusata di eccessiva leggerezza nel trattare i loro sentimenti.

La California Gurl, così soprannominata per una delle sue hit di successo e perché californiana di nascita- Santa Barbara per la precisione- Katy non ha mai nascosto il suo lato giocoso e ribelle, di cui al contrario ha fatto un punto di forza. Non ha accettato nemmeno il suo cognome, Hudson, preferendo adottare quello della madre da nubile, Perry, per non essere confusa con un'altra diva, Kate Hudson per l'appunto.

Dopo diversi amori rivelatisi non duraturi, dal matrimonio di solo un anno con Russell Brand, al fidanzamento con John Mayer, è arrivata per Katy Perry la storia più lunga, di cui è protagonista ancora oggi nonostante i tira e molla. Dal 2016, infatti, la cantante è legata sentimentalmente all'attore, 45 anni, con cui il sogno è quello di sposarsi presto: la proposta c'è già stata, ma la pandemia ha lasciato i piani in sospeso e ora la coppia è probabilmentre troppo impegnata in vari progetti., Katy e Orlando sono diventati genitori di, che il 26 agosto ha compiuto due anni.

Non c'è da stupirsi che la popstar sia molto indaffarata su diversi fronti: è appena uscito il suo duo con Thomas Rhett Akins Where we started ed un nuovo album è in cantiere per la pluripremiata artista. Nel frattempo, Katy Perry si diletta e diverte il pubblico al Resorts World di Las Vegas con lo spettacolo Play, dove mette in scena il suo mondo onirico in stile Alice nel paese delle meraviglie, chiaramente animato dalla sua musica. Nella moda, la cantante è famosa per i suoi costumi pop azzardati, che si sposano alla perfezione con l'estetica di Moschino, brand che l'ha vestita in più di un'occasione importante. Molto osservati sono anche il suo trucco bambolesco ed i suoi continui cambi di hairstyle, che dettano tendenza.

Katy Perry è anche, colorate, allegre, piene di fiocchi e lancia spesso delle collaborazioni con vari marchi, come nel caso dell'ultima con i gioielli di Twila True , dove ha disegnato dei divertenti charms, ad esempio a forma di fungo, di lumaca o anche a sua immagine.

Per il suo 38esimo compleanno, percorriamo la ricca carriera di Katy Perry con alcuni dei suoi look e tagli di capelli più stravaganti.