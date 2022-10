Avvistato addosso alle influencer (Chiara Ferragni) e alle it girl più cool (Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber), il marsupio è il feticcio di stagione. Non si può non averne uno. Le ricerche su google evidenziano +34 per cento di clic sul sito di Alo Yoga e un +44 per cento nelle ricerche globali. Logato, a tinte forti, vintage style, in tessuto tecnico, minimal, iper-decorato, i modelli oversize della belt bag si possono portare anche a tracolla e sono i perfetti sostituti della big bag da giorno, mentre quelle in formato micro sono un’alternativa alla clutch. In pelle o in tessuto con inserti preziosi, a stampa coccodrillo, matelassé oppure liscio, nel marsupio a fare la differenza sono anche i dettagli: catena dorata, charms attaccati alle cerniere e fibbia-gioiello. Anche il mini secchiello attaccato alla cintura, però, è una delle ossessioni in corso nel mondo fashion. Il perché è semplice, come il marsupio è pratico e multi-uso.

Le proposte

Con secchiello attaccato

Marsupio Minee in similpelle, Nanuska in vendita su MyTheresa Bellissima alla cintura ma anche portato crossbody.

Da sera

Tom Ford

Si porta a mano o a spalla. Da scegliere in tessuti cangianti.

Unisex

Marsupio in pelle saffiano, Prada

Nella forma a triangolo che sembra una pochette.

Peluche

Max Mara

In versione grande e calda per le giornate più fredde.

Doppio uso

Marsupio cintura, Dior

Si usa con cintura obi o come una borsa elegante.

Animalier

Ulla Johnson

Per dare un tocco stiloso ad ogni outfit.

Con tasche

Marsupio doppio, Gucci

Per dividere e trovare più facilmente cosa si si mette dentro.

Water resistant

Marsupio cassette tech padded, Bottega Veneta

Per avere le mani più libere anche quando piove.