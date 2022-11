Labbra: secche, screpolate, come curarle nei cambi di stagione

Segni, screpolature, arrossamenti disitratazione... anche le labbra subiscono non solo il passare degli anni, ma anche delle stagioni. In una buona skincare routine bisogna pertanto imparare anche a occuparci di loro, perché sono espressione del nostro benessere.

Per farlo, è importante esfoliare, nutrire, fare maschere mirate e usare prodotti che le idratino in profondità.



In un recente articolo uscito su Vogue UK, si racconta che Kate Moss e sua figlia Moss hanno detto di usare alla sera sulle labbra la crema-maschera di Laneige, che con la sua alta concentrazione di vitamina C e antiossidanti e una tecnologia a rilascio graduale degli ingredienti rende la bocca morbida e ben idratata.

I prodotti

Dai trattamenti mirati alle maschere, passando per gli scrub.

Il lip balm curativo

The Lip Balm with TFC8, un balsamo labbra rivoluzionario che idrata, rimpolpa e nutre riducendo ad ogni applicazione i segni dell'invecchiamento.

Alla base è presente infatti il complesso TFC8 (Trigger Factor Complex), un sapiente mix - brevettato dal Professor Bader - di amminoacidi naturali, vitamine ad alto dosaggio e molecole sintetizzate che favorisce i processi naturali di riparazione della pelle, Augustinus Bader

“Per proteggere e prendersi cura delle proprie labbra, abbiamo creato The Lip Balm tenendo sempre presente la nostra idea di fondo: rispettare la fisiologia della pelle sana. Ci siamo basati sull'efficacia del nostro complesso brevettato TFC8, nonché su agenti rimpolpanti naturali, per potenziare la capacità naturale della pelle di mantenersi idratata. Questa formula nutriente protegge e migliora la texture delle labbra", ha dichiarato il professor Augustinus Bader. La sua formula in stick rende le labbra morbide e turgide e contiene inoltre una serie di ingredienti anti-età: cere dall'azione lenitiva, burri dall'effetto addolcente, aloe e vitamina E, oltre ad una potente miscela di oli privi di allergeni e anti-irritanti come olio di semi di girasole, avocado, vinaccioli, cocco e oliva dall'effetto lenitivo e riparatore. Infine, un agente rimpolpante naturale contribuisce notevolmente a mantenere l'idratazione delle labbra, facendole apparire più morbide e turgide.

Beauty-routine

Scrub labbra, NCLA beauty in vendita su Zalando

Per eliminare pellicine e donare morbidezza e nutrizione.

Con ingredienti naturali

Balsamo labbra nutriente con miele, Nuxe

Con principi attivi come oli naturali, miele e propoli, dona alle labbra una nutrizione e un’idratazione intense. Grazie alla sua consistenza fondente e al bellissimo profumo delicato di pompelmo, assicura labbra morbide e sane.

Rimpolpante

Balsamo nutriente-rimpolpante, Lierac A base di ossigeno biomimetico, è arricchito con burro di karité e cera di rosa nutriente per rimpolpare e rendere le labbra più belle in un solo gesto. Le labbra sono idratate, riparate e levigate a lungo.

Maschera bio-cellulosa

Maschera monouso alla ciliegia, Sephora Ottimale per un'idratazione immediata, per labbra lisce e morbide, arricchita con estratto di ciliegia, è formulata con il 95% di ingredienti di origine naturale.

Skin Led

CurrentBody skin Led labbra

Labbra più giovani in 3 minuti al giorno. Il CurrentBody Skin Lip Perfector è una rivoluzione nel campo dei trattamenti anti-età per le labbra. Rimuove le linee sottili, le rughe da fumatore e le rughe di espressione, aumentando la pienezza delle labbra e andando ad uniformarne il tono per dare loro un aspetto giovanile. È indicato anche per chi desidera labbra più carnose e rimpolpate e dal tono più uniforme. Le 4 lunghezze d'onda della terapia della luce LED (diodo ad emissione di luce) attraverso 56 singole lampadine aiutano a ottenere labbra più piene con una riduzione delle linee e rughe in soli 3 minuti. Per prima cosa, bisogna rimuovere tutti i prodotti per le labbra, mettere il dispositivo in bocca e indossarlo fino al suo spegnimento.

Due in uno

Trattamento multi corretivo labbra e occhi, Vichy Per combattere i segni della stanchezza, nutrire la pelle e fornire un’efficace protezione anti-ossidante.

Per tutti i tipi di pelle

Crema barriera idratante e sfaccettata. Sviluppata nel corso di quattro anni da veterani francesi della cura della pelle, l'efficiente ma delicata C'est La Cream può essere utilizzata come crema giorno e notte e fatta a strati sopra il Boum-Boum Milk, e per idratare le labbra Violette Fr

Quando il tempo cala e l'aria diventa più secca, è il tempo di usare la crema barriera idratante multiforme. Protegge giorno e notte agendo come maschera per il trattamento, crema per gli occhi, bocca o corpo. Senza profumo, è un prodotto vegano e contiene il 98% di ingredienti di derivazione naturale.