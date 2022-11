Che sia over o slim nessun problema a detta degli stilisti e le it girl del momento, ma deve essere lunga. Esatto. Si porta al posto del poncho o dei cappotti di mezza stagione. Colorata, nera che resta un gran classico come blu o grigia, ma anche in tessuti classici come il tartan o lo spigato.

La proposta di stile

Come un abito

Giacca multilayer dal taglio sartoriale, Fendi

Il modello si compone di gilet doppiopetto rimovibile con rever a lancia e maglia a maniche lunghe, chiusa con zip. Realizzato in lana con motivo micro pied de poule nei toni del beige. La maglia slim fit ha il collo alto a costine, corpo in jersey tinta unita e maniche fantasia. Cintura rimovibile con baschina laterale con tasca a filetto e anello in metallo. Fibbia Fendi O'Lock in metallo con finitura dorata. Basta uno stivale lungo o un leggings per completare il look.



A tutto colore

Giacca con revers, Imperial

In vista delle feste una giacca rossa nell'armadio ci vuole. Si userà più di quanto si pensi.

I nuovi taiileur

Ports 1961 Se sei stanca delle giacche mini da abbinare alle gonne o ai pantaloni seriosi gioca con le stampe e le lunghezze.

Mille usi

Blazer lungo mono bottone, Zara

Quando le temperature scenderanno la puoi mettere con pullover super caldi o stole di eco pelliccia.

Elegante ma non troppo