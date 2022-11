La casa dell' armonia: a Milano la prima Maison Sisley italiana

"La nostra è un'azienda di famiglia, ecco perché le Maison Sisley sono come un'estensione di una delle nostre case. Non volevamo spazi bianchi minimalisti simili a SPA, ma luoghi accoglienti, pieni di arte e mobili che amiamo, dove sentirsi bene, fare ottimi trattamenti e farsi coccolare". Christine d'Ornano, global vice president Sisley Paris, racconta così il primo "salotto" del marchio a Milano, in via Manzoni. Per ora l'unico in Italia del brand super esclusivo e famoso per la qualità delle sue formule innovative e naturali.



"Ci ispiriamo all'atmosfera delle città in cui apriamo, ma la nostra grande forza sono i prodotti e i trattamenti dove cerchiamo di combinare ottimi risultati e un'esperienza rilassante. Il mio preferito è il Supremÿa facial: dopo il massaggio intenso, i lineamenti sono letteralmente liftati e la pelle appare luminosa e rimpolpata", spiega la manager.

Christine D'Ornano



Nei 175 metri quadri della Maison ci si immerge nell'universo Sisley e del marchio Hair Rituel by Sisley, lanciato nel 2018. Oltre al lampadario di Dimorestudio, il tavolo di Osanna Visconti, pezzi degli anni 50 e la carta da parati a erbolario, ci sono cabine estetiche, ma ci si può accomodare anche per bere un tè, passare al bar à parfum o alla boutique.

Un salotto della Maison Sisley



"Ammiro il vostro senso della bellezza. In Italia le donne sono eleganti in un modo diverso dalle francesi. Tra i nostri clienti ci sono anche tanti uomini, spero che si sentiranno a loro agio nella nostra Maison", racconta Christine d'Ornano, che aggiunge: "Credo nella bellezza ad ogni età. Ammiro quella di chi ha 50 - 60 anni e di mia madre che ne ha 80! Per me è come una luce da seguire in qualunque tempo dell'esistenza, ed è quello per cui lavoriamo". E c'è anche un consiglio imparato in famiglia: "Prendersi sempre cura di sé, senza essere ossessivi. La disciplina è importante, ma lo è anche vivere ed essere spontanee".