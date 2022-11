Affrontare il lutto con resilienza. Una guida interattiva ci spiega come fare ______ _______

Nel libro Modern Loss, la giornalista Rebecca Soffer sviscera il tema della perdita grazie a un quaderno di esercizi che aiuta ad accogliere il dolore per non farsi travolgere. Ma è davvero possibile affrontare il tema della morte come argomento nella vita di tutti i giorni? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Teresa Capparelli, terapeuta della Gestalt Integrata