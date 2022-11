La prima volta di Emily Ratajkowski (da single)

Una delle modelle più celebri e amate del mondo è single da un po' e la faccenda incuriosisce fan e curiosi. Di recente sono girate voci secondo cui Emily Ratajkowski starebbe frequentando Brad Pitt. Quando, intervistata da Harper’s Bazaar, le viene chiesto di confermare o meno i rumors al riguardo, la modella assume un’espressione “indecifrabile”, scrive la giornalista. Però ammette: “Sto uscendo con qualcuno, sto avendo appuntamenti. Ancora non uso le app di dating ma dammi il tempo”, scherza la 31enne da poco diventata single. Solo quest'estate si è infatti ufficializzata la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard, che secondo indiscrezioni l’avrebbe tradita: sembra essere stata lei stessa a confermarlo mettendo il like ad un tweet che recitava “Non posso credere che quello stronzo abbia fatto le corna a Emrata (il nickname della modella sui social N.d.R.)”.

Oggi Emily Ratajkowski è single, e per lei si tratta di una condizione mai sperimentata nella vita: “Non sono mai stata single prima d’ora”, ammette. Non entra nei dettagli della fine del suo matrimonio per rispetto della privacy del figlio Sly, di 1 anno e mezzo, ma si sofferma a descrivere le emozioni che prova, tra cui “Rabbia, tristezza. Ma anche eccitazione, gioia. Leggerezza. Ogni giorno è diverso”. Emily Ratajkowski è sempre stata in coppia, spiega, sin da giovanissima: “Ero una ragazza ‘scegli me’, non ero molto brava a decidere chi mi piaceva ma volevo tantissimo essere scelta”.

La modella e autrice del best seller My Body aggiunge che avere sempre un fidanzato era un modo di proteggersi dai comportamenti predatori degli uomini che incontrava sul lavoro. Ma allo stesso tempo riconosce di non essere mai stata particolarmente coinvolta da loro: “Non pensavo se mi piacevano davvero o cosa mi piaceva e non mi piaceva di loro. Pensavo a come loro percepivano me, cosa volevano, quanto valevano per la mia autostima”.

Oggi, spiega, le cose sono cambiate, grazie ad una nuova consapevolezza. Non ha un “tipo”, ma ha imparato a capire cosa apprezza in una persona e cosa no. E questa potenziale persona non è per forza di sesso maschile. In un recente video pubblicato su Tik Tok, piattaforma che usa sempre più assiduamente, Emrata ha scherzato su un tormentone social secondo il quale le donne bisessuali hanno in salotto un divano verde. La modella ha mostrato ammiccante di possederne uno, scatenando illazioni sulla sua presunta bisessualità, ed entusiasmando moltissime sue followers. Quando le viene chiesto se in questo video c’è un fondo di verità, Emily Ratajkowski risponde: “Penso che la sessualità sia un ampio spettro. Non credo nella totale eterosessualità”.

Che si tratti di un misurato coming out? Può darsi, ma certamente la modella non ha mai fatto mistero di abbracciare idee molto progressiste per quanto riguarda istanze di genere, orientamento, identità: quando era incinta, per esempio, a chi le chiedeva il sesso del nascituro rispondeva provocatoriamente che sarebbero stati loro (pronome usato con accezione neutra) a dirglielo al compimento della maggiore età.