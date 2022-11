I benefici dei trattamenti facciali "lussuosi": le formule contengono oro 24K

L'oro aiuta a rinnovare le cellule, migliora l’elasticità della pelle, riduce le rughe e dà all'incarnato un aspetto più giovanile, più compatto e più sano. Grazie alla presenza dell'oro (nelle maschere o nelle creme da posa) si assiste infatti a una vera e propria attività cellulare dove viene stimolata la produzione di collagene e proteoglicani, in modo da ridurre la comparsa di linee e rughe; il metabolismo è accelerato. Ecco perché il "beauty d'oro" è il trattamento più lussuoso ed efficace che si possa desiderare; tuttavia, resta ancora di nicchia perché non adatto a tutte le 'tasche' (sia da fare a casa che in Istituto).

Le star invece se lo possono permettere, e ne fanno un discreto uso, da Naomi Campbell a Melissa Satta, da Chiara Ferragni a Elena Santarelli e Alessandra Ambrosio... . A piacere, è soprattutto la famosa maschera con foglia d'oro della facialist Mimi Luzon, ora in vendita anche in Italia. O le maschere per la bocca usate da Irina Shayk per idratare e renderle più morbide e luminose le labbra, o ancore i patch occhi anti-occhiaie e borse.

In Spa

Presso la Spa del Four Seasons di Firenze si pratica il Gold Perfection, trattamento facial di punta a base di prodotti Black Pearl che includono tra gli ingredienti delle loro formule anche oro da 24K. L'abbiamo testato su una pelle di quasi 50 anni segnata da alcune macchie solari, un colorito leggermente spento e leggero rilassamento dei contorni. Grazie alla raffinatezza dell'oro 24 carati combinato con potenti antiossidanti, il massaggio viso con pietre di citrino lascia penetrare e assorbire il prodotto. La durata è di 50 minuti. Risultato: macchie più attenuate e una pelle più compatta, cosa che si è mantenuta anche nei giorni successivi al trattamento.

Nel dettaglio questo massaggio-trattamento viso ce lo spiega Lucia Papalini, Spa Director dell’hotel:

"Il trattamento Gold Perfection è particolarmente indicato per un supporto mirato al well-ageing, grazie alla presenza dell'oro 24k dal potere antinfiammatorio, che stimola il microcircolo e di conseguenza una naturale rigenerazione cellulare, così come anche la rimozione della maschera tramite il magnete, che stimola appunto il magnetismo intracellulare. E' un trattamento ideale anche per una serata speciale, come rituale per le spose prima del make up, per un incarnato naturalmente luminoso. L’effetto iridiscente dell'oro permane per tutta la giornata, ma la pelle così stimolata e trattata risponde per alcuni giorni, soprattutto se correttamente curata anche a casa. Questo trattamento viso dona alla pelle luminosità, idratazione e nutrimento grazie all’utilizzo di nanotecnologie, dell’oro 24K combinato alla presenza di preziosi antiossidanti, creando un rituale viso sensoriale, seguito da un massaggio con pietre citrine che creano una perfetta combinazione tra rilassamento ed un effetto liftante. L’esclusività di questo trattamento passa attraverso l’applicazione della Cleopatra Mask e alla tecnologia del magnetismo, il quale attraverso le diverse cariche permette la sola rimozione dei numerosi minerali presenti, lasciando sulla pelle ricercate sostanze funzionali e le micro particelle d’oro 24K donandole compattezza e radiosità".

(Costo: fino a 550 euro).