Sarah Jessica Parker torna a indossare l'abito da sposa di Carrie sul set di 'And Just Like That'

Le ultime immagine trapelate dal set di And Just Like That, sequel dell'iconica serie Sex and the City di cui sono in corso le riprese della seconda stagione, hanno un che di dejà-vu. Anzi, per i fan più accaniti delle avventure di Carrie Bradshaw non c'è alcun dubbio: il sontuoso e vaporoso abito che la si vede indossare sulla scalinata della celebre casa newyorkese non può che essere l'abito da sposa Vivienne Westwood dello sfortunato, primo tentativo di matrimonio della protagonista con Mr Big. Correva l'anno 2008 ed era il primo film di Sex and the City.

L'abito da sposa Vivienne Westwood indossato nel primo film di Sex and the City

In un simpatico "trova le differenze" non si faticherà a notare che i cambiamenti tra i due look riguardano solo qualche dettaglio, tra capi e accessori, mentre per Sarah Jessica Parker, che lo indossa, si fatica a realizzare che siano passati più di quindici anni dalle riprese del primo film. Nella storia, l'abito Vivienne Westwood era stato regalato alla sposa dalla stilista in persona, dopo averlo indossato per uno shooting. Dalle immagini di And Just Like That, purtroppo, non possiamo ancora sapere per quale evento o ricorrenza Carrie indosserà di nuovo il famoso abito, ma ci accorgiamo che a valorizzarlo interviene una stola setosa verde cobalto, esattamente in tinta con le piume dell'acconciatura, queste sì presenti anche il giorno del matrimonio che finì in cocente delusione per la protagonista. Ricordiamo infatti che il suo compagno Big, preso dai timori, non si era presentato all'altare, lasciando Carrie in uno sconforto che nemmeno i suoi angeli Miranda, Charlotte e Samantha riuscirono a consolare.

Dettaglio beauty: la bellissima ed elaborata acconciatura di SJP Un'altra differenza nel nuovo look sfoggiato da Sarah Jessica Parker sono le décolleté azzurre e non bianche come all'epoca. Una magnifica acconciatura con veletta, extension ed un gioco di chignon e trecce rende l'uscita di Carrie un capolavoro di stile, firmato dalle eredi della storica costumista Patricia Field, ovvero Molly Rogers e Danny Santiago.

Le immagini dal secondo set di And Just Like That stanno facendo sognare in anticipo i fan sulle prossime vicende nella big city, ma anche sugli abiti ed accessori imperdibili dei personaggi. Il più virale, finora, era stata la borsa a piccione firmata JW Anderson, la Pigeon Clutch Bag. Ma siamo pronti a scommettere che l'abito da sposa Vivienne Westwood non sarà da meno.