Bentornato Convivio. Lo shopping solidale

"Tanto lo so che ti sono mancato". In stampatello, come fosse scritta a mano, la frase apparsa nei giorni scorsi in giro per Milano annuncia il ritorno di Convivio, uno degli eventi di beneficenza più amati e attesi dalla città. La mostra mercato che unisce moda e ricerca medica nel comune obiettivo di combattere l'Hiv e le nuove infezioni, torna fino al 7 novembre, alla Fabbrica del Vapore. Qui si potranno acquistare abiti e accessori donati delle più importanti griffe italiane e internazionali - ma anche pezzi di design, food&wine e prodotti beauty - scontati del 50 per cento, contribuendo così a sostenere Anlaids Sezione Lombarda, impegnata dal 1985 nella prevenzione delle malattie infettive.

Era il 1992 quando Gianni Versace ebbe l'idea di trasformare lo shopping in un atto di solidarietà (nello stesso anno, l'Hiv era la principale causa di morte tra gli uomini americani di età compresa tra 25 e 44 anni). Al suo fianco, nel primo comitato promotore, c'erano Giorgio Armani, Gianfranco Ferré e Valentino Garavani. Un dream team che anno dopo anno si è ampliato coinvolgendo brand di moda, istituzioni e volti celebri della cultura, dello spettacolo e della creatività - una su tutti Franca Sozzani, da sempre in prima linea nella promozione dell'evento - arrivando a coinvolgere un pubblico di oltre 800mila persone e raccogliendo fondi per più di venticinque milioni di euro.

Andrea Gori, presidente di Anlaids, sezione Lombarda

Quest'anno, in occasione del trentesimo anniversario, Convivio si rinnova aprendosi alle sfide del mondo contemporaneo. "La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno enormi ripercussioni sulla nostra salute - afferma Andrea Gori, presidente di Anlaids Sezione Lombarda - le patologie infettive rappresentano una sfida per il domani e il Covid ci ha dimostrato quanto la nostra preparazione sia ancora inadeguata". Per questo, oggi Convivio si prende la responsabilità di ampliare il proprio raggio d'azione "sostenendo la prevenzione e la cura delle nuove infezioni - continua Gori - senza dimenticare la lotta all'Hiv che ancora colpisce soprattutto i giovani".

L'affiche di Convivio con il nuovo logo ideato e donato da Italo Lupi

L'evento, realizzato con il sostegno di Condé Nast Italia, riparte dopo lo stop dovuto alla pandemia con un nuovo logo ideato e donato dal maestro della grafica italiana Italo Lupi, una campagna di comunicazione firmata dall'artista Pietro Terzini e un ampio programma di appuntamenti che si affiancano allo shopping solidale. Da segnare in agenda il palinsesto di Convivio&More, una serie di conferenze aperte al pubblico alla Fabbrica del Vapore, e in streaming sul canale Instagram @conviviomilano, che vedranno medici, sociologi, economisti, esperti di comunicazione e tecnologia confrontarsi e rispondere a domande spinose sulle problematiche sanitarie emergenti, dal long-Covid al vaiolo delle scimmie.

"È importante avere un approccio multidisciplinare e affrontare il dibattito da diversi punti di vita", continua Gori, "solo così si combatte lo stigma sociale della malattia. Più se ne parla, più si normalizza". Nei giorni della Mostra mercato sarà possibile inoltre eseguire il test rapido per l'Hiv e acquistare il kit per il test orale di nuova generazione.



Il côté più mondano di Convivio va in scena l'8 novembre, con il tradizionale Charity Dinner Gala - per la prima volta a chiusura dell'evento - in cui le maison di moda fanno a gara per decorare il proprio tavolo, tra allestimenti scenografici ed effetti speciali ispirati al tema di questa edizione, Sport Couture. "È questa la forza di Convivio", conclude Andrea Gori; "parliamo di cose serie, ma in modo giocoso. Così il messaggio è molto più efficace".