Buon compleanno Emma Stone, stella anticonvenzionale di Hollywood

Emma Stone è una delle giovani attrici più premiate di Hollywood. Il 6 novembre compie 34 e vanta già un Oscar per il suo ruolo di protagonista in La La Land al fianco di Ryan Gosling (con cui forma un duo rodato in più di un film) ma anche un BAFTA ed un Golden Globe per altre interpretazioni apprezzate dalla critica. E la lista delle statuette raccolte dalla talentuosa americana è lontana dall'essere esaustiva.

Espressione di una bellezza anticonvenzionale ed autentica, Emma Stone ha prestato il suo volto a personaggi molto diversi, tra cui una popolare e riuscitissima Crudelia De Mon, che l'anno scorso ha ispirato nuove linee beauty ed idee make-up. Il fascino dell'attrice investe anche la moda, dove il suo nome è legato in primis a Louis Vuitton, griffe di cui è ambasciatrice e di cui veste gli abiti su tutti i red carpet che contano.

Amori e difficoltà

Nel 2021, Emma Stone ha dato alla luce la piccola Louise Jean McCary, diventando così per la prima volta mamma. Dall'anno precedente, infatti, l'attrice è sposata con Dave McCary, regista e sceneggiatore del Saturday Night Live. L'amore, tra i due, è sbocciato nel 2017, proprio in seguito ad una partecipazione di Stone al celebre salotto televisivo statunitense. prima di incontrare McCary, Emma ha avuto un ex molto celebre, Andrew Garfield: la loro storia, iniziata sul set di Spider Man, è durata quattro anni.

Il cammino verso la serenità non è stato semplice, per Emma Stone, che non ha fatto segreto dei suoi problemi di ansia e attacchi di panico, al contrario condividendoli con il suo pubblico con l'intento di far sentire meno sole le persone nella sua identica condizione. Oggi, però, l'attrice porta avanti la sua carriera affermata ed è circondata dall'amore della famiglia.

