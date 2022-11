Il business della cosmetica: perché la bellezza non va in crisi

Siamo pronti a staccare la spina agli elettrodomestici, ad abbassare la temperatura del termosifone, a ridurre i viaggi e a frenare lo shopping di maglie e vestiti. Ma senza rossetti, creme, saponi e deodoranti non ci vogliamo stare. "Lo dicono le statistiche degli ultimi cinquant'anni", spiega Gian Andrea Positano, responsabile del centro Studi di Cosmetica italia: "che ci sia una crisi economica, un'emergenza sanitaria o una guerra, bellezza e igiene corporale sono e restano un bene irrinunciabile". E infatti, nonostante lo scenario incerto, il settore vede rosa.



Le proiezioni per il 2022, calcolate dal Centro Studi di Cosmetica Italia, parlano chiaro: il fatturato del settore nel nostro Paese è di 13 miliardi di euro con una crescita che supera del 10,7% i valori registrati nel 2021, addirittura oltrepassa dell'8% quelli del 2019 pre-Covid e dovrebbe salire ancora del 7% secondo le proiezioni per il 2023.

L'industria legata al beauty sta bene e si conferma resiliente, un comparto dinamico e in continuo movimento, con una ricerca forte che rappresenta circa il 6% del fatturato del settore: "Il nostro Paese rimane leader a livello internazionale proprio per la sua capacità di flessibilità innovativa e di risposta rapida alle nuove esigenze degli utenti", puntualizza Positano. Anche le esportazioni hanno contribuito a raggiungere questo risultato: nel 2022 si prevede che ci si avvicinerà ai 5,6 miliardi di euro, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente.



"Negli ultimi dieci, quindici anni, il consumo di cosmetici è raddoppiato", racconta Positano. Siamo diventati più puliti e più vanesi. O forse è il concetto stesso di benessere ad essere cambiato, valvola di sfogo e di fuga da una società dai ritmi frenetici. E poi c'è l'effetto GenZ che ha spinto verso un'idea diversa di autenticità e una domanda di prodotti naturali, biologici o vegani che si sono tradotti nei risultati positivi delle erboristerie (+2 per cento).



"Durante il Covid non abbiamo assistito a un crollo come in altri settori", continua Positano, "ma a un rallentamento e a un'altrettanta veloce ripresa. In questo periodo di restrizioni, grazie al maggior tempo a disposizione, si è intensificata la beauty routine giornaliera ma differentemente dal passato: c'è chi ha iniziato a tingersi i capelli con il fai-da-te perché i parrucchieri erano chiusi e chi ha sentito il bisogno di farsi una coccola, di dedicarsi di più a sé stesso per sentirsi meglio, intensificando l'importanza della sensazione di gratificazione offerta da una maschera per il viso o da un trattamento per il corpo. In massa si è iniziato a usare gel disinfettanti e a lavarsi spesso le mani. Molto di questo resterà anche in futuro, anche se magari con una frequenza inferiore".

La pandemia ha accelerato la contaminazione tra canali tradizionali e nuovi. Spiega Positano che "la multicanalità è una strategia vincente sempre più consolidata. E molti tra le imprese del settore l'hanno capito". Le stime del settore 2022 mostrano il successo dell'online, che si posiziona come terzo canale come crescita con un aumento del 12.3%, dopo le profumerie (+15%) e i parrucchieri (+14,3%). E prima del mass market (+5,4%) e della farmacia (+3,4%) cui ha contribuito la maggiore frequentazione a causa della pandemia.



Scrive Pambianco, nel suo rapporto sul Mondo della bellezza in Italia, che "nel 2021, le prime 20 aziende italiane della cosmetica hanno realizzato ricavi in netta crescita dove l'introduzione di nuovi canali non ha eliminato le tradizionali architetture distributive ma, anzi, le ha potenziate". Come dimostrano Euroitalia e Kiko, al secondo e terzo posto della classifica, con una progressione a doppia cifra: +44% e +29%, proprio grazie al dialogo tra online e offline. "Dopo la pandemia le profumerie sono tornate a riempirsi offrendo quell'experience che manca negli acquisti su internet. Ma questo non va a scapito dell'e-commerce, pratico soprattutto per gli acquisti di prodotti che già si conoscono. Oggi il consumatore cerca sul web ma poi compra in negozio e viceversa", aggiunge Positano.



Anche il ritorno al lavoro ha cambiato i flussi delle vendite non più mortificate dall'uso intensivo delle mascherine e del confinamento: "Come era prevedibile, a fronte di un calo dei prodotti per l'igiene per il corpo (-1,5%) nel 2022 abbiamo assistito a un'impennata dei prodotti legati al make-up, in particolare il trucco per gli occhi, dal mascara agli ombretti, (+17%) e per le labbra (+10%). Un bel segnale della riscossa delle donne e della loro voglia di ripiacersi".