Il pigiama è diventato un capo perfetto anche per uscire, grazie a Dolce&Gabbana che nel 2016 lo ha sdoganato letteralmente fion a renderlo un capo da indossare anche a un cocktail o in ufficio. Il look proposto all'epoca in passerella comprendeva una selezione di pigiami di seta in tinta unita, a stampe floreali e a stampa animalier, oltre a foulard stampati in raso e charmeuse di seta, che tutt'ora troviamo nella loro collezione.

Il pigiama da giorno è un capo comodo e al tempo stesso facile, l'alternativa al completo che sta bene a tutti (parola di Sarah Jessica Parker, che spesso lo sfoggia nel tempo libero nelle strade di New York, o di star come Gwyneth Paltrow, che lo ha portato anche sul red carpet). Che sia in seta, in velluto o con paillettes, a tinta unita o fantasia, si indossa con un mocassino, un paio sneakers o con un altissimo tacco. E quando stanca, basta lasciare un pezzo a casa per abbinare l'altro a un capo totalmente diverso.

Multi uso

In crêpe de Chine, Prada

Un pigiama da giorno di questo modo va indossato in modo calibrato, con sopra un bel cardigan e sotto un paio di scarpe con tacco altro. Può diventare un evergreen dei vostri outfit, cui non farete più a meno.

Elegante

Set pigiama con piume, Sleeper in vedita su Farfetch

Stanche dei soliti tailleur o degli abiti con spacco? Osate, con questo modello reso speciale dai dettagli in piume.

Da passeggio

Con stampa, Shein

Per renderlo street style ci vuole una scarpa da ginnastica bianca e un blazer appoggiato sopra.

Per l'ufficio

Con tasca ricamata, Dolce&Gabbana

Meglio indossarne solo un pezzo; magari la camicia decorata, con sotto un jeans slim fit.

Per la fashionista

Con stampa Disney, Gucci su Farfetch

Il modello con pantalone che scopre la caviglia vince sempre, ma va indossato con una scarpa bassa e accessori colorati.