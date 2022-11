Il rossetto grigio e la lettera d'amore alla vecchiaia: i CFDA Awards, tra best look e stranezze

Le personalità più rilevanti del mondo della moda erano tutte, o quasi, riunite a Casa Cipriani a New York, la sera del 7 novembre, per i premi assegnati dal CFDA (Council of Fashion Designers of America) ai creativi, ed in generale alle celebrità, che nel corso dell'anno si sono contraddistinte per lavoro e per stile, negli Stati Uniti. Dei riconoscimenti resi ancora più significativi, nel 2022, dal sessantesimo anniversario dell'associazione. Le tantissime star presenti hanno operato delle scelte di campo molto diverse, per farsi notare ad un evento così importante: se qualcuno ha giocato la carta della semplicità, altri hanno intrapreso la via della stravaganza.

Kerry Washington e Law Roach (afp)

Ospiti e premiati

La lista dei vincitori alterna nomi noti della moda a talenti emergenti, tutti attivi in diversi ambiti: dallo stylist dell'anno Law Roach, che firma i look di attrici come Zendaya e Kerry Washington, a Lenny Kravitz che porta a casa la statuetta di fashion icon; Kim Kardashian riceve insieme a Emma e Jens Grede il premio all'innovazione di Amazon per Skims, la linea di shapewear inclusiva di cui sono fondatori, mentre la memoria di Virgil Abloh risuona nell'onorificenza dedicatagli dalla giuria.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana con abito in PVC dalla collezione a sua firma per la prossima primavera estate A proposito di Kardashian, la famiglia delle sorelle più famosa d'America era presente quasi al completo. A partire dalla capostipite Kris Jenner, in Schiaparelli, fino a Khloe Kardashian, con abito cut out bronzo, con strascico, firmato LaQuan Smith. La top model Kendall Jenner indossava uno slip dress bianco dal profondo scollo a V della griffe Khaite, la cui stilista Catherine Holstein è stata premiata dal CFDA come migliore designer donna del 2022.

Kris Jenner Khloe Kardashian Kendall Jenner Cher e Christina Ricci facevano parte delle presentatrici dei premi: la signora della musica, 76 anni, con completo punk Chrome Hearts e l'attrice con abito fiori e pizzo Rodarte. L'elenco delle stelle a Casa Cipriani, lontano dall'essere esaustivo, continua con Irina Shayk, con look bianco e nero Partow, Katie Holmes, in stile anni venti con abito Jonathan Simkai, la modella e designer Ella Emhoff, figliastra di Kamala Harris, anche lei vestita Khaite. In total black anche Amanda Seyfried (Michael Kors) e Paloma Elsesser (Luar, brand premiato per gli accessori del designer Raul Lopez).

Cher Christina Ricci Katie Holmes Ella Emhoff Irina Shayk Amanda Seyfried Ashley Graham Diane von Furstenberg Anna Wintour

Colpi di testa e dettagli pazzi

L'eccentricità è quanto di più concesso, in un'occasione come gli awards del CFDA che pongono la moda e le sue esuberanze al centro. Molti dei partecipanti alla serata hanno risposto con entusiasmo a tale appello. Ad esempio Gigi Hadid, che ha stupito con il suo beauty look, abbinato ad un completo mix and match Thom Browne e piercing come il septum al naso: una tinta labbra grigia che si preannuncia super trendy. I capelli biondi erano tirati in uno chignon.

Gigi Hadid Per rimanere in tema grigio, la modella Julia Fox, balzata in cima alle cronache all'inizio dell'anno per la sua breve frequentazione con Ye-Kanye West, stupisce per diversi motivi. Se la creazione Valerievi da lei indossata è a metà tra l'underwear e l'abito, impossibile farsi sfuggire la finta ricrescita sfoggiata dalla 32enne, in un tanto singolare quanto apprezzato inno all'aging: “I capelli grigi sono una lettera d’amore all’invecchiamento” ha dichiarato infatti Fox ai microfoni dei molti media accorsi all'evento.

Julia Fox La più giovane di casa Kardashian, la famosa imprenditrice digitale Kylie Jenner, portava un abito Mugler dalla doppia texture ed un'acconciatura raccolta con frangia laterale insolita, dai ciuffi concentrici. Quanto a capelli appariscenti, però, non c'è dubbio che la simbolica vincitrice fosse Natasha Lyonne, che ha animato la serata con i suoi sketch dal palco.

Kylie Jenner Natasha Lyonne Tra i dettagli pazzi, citiamo la "giacca body" di Lenny Kravitz, vestito LaQuan Smith Janelle Monáe

Ultima, ma non per originalità, è Janelle Monáe, che oltre ad un vaporoso soprabito a balze e pochette a cagnolino Thom Browne e chignon scultura, camminava su scarpe stringate con plateau e tacco a cubi, che componevano la scritta New York.