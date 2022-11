Dieci foto che spiegano perché Chris Evans è stato eletto da People l'uomo più sexy del 2022

Come ogni anno arriva il momento in cui la rivista americana People elegge l’uomo più sexy. Quest'anno è Chris Evans ad aggiudicarsi un titolo appartenuto, in passato, a star come Ryan Reynolds e Chris Hemsworth, ma anche John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum e David Beckham.

La curiosità: Evans ha intepretato sullo schermo Capitan America ed è il terzo degli Avengers ad aver ottenuto il titolo di "più sexy del mondo" dopo il collega Chris Hemsworth (Thor, nel 2014), Idris Elba (Heimdall, nel 2018) e Paul Ruud (Antman, 2021). La sua reazione, alla notizia? Pensare alla madre: "So già che molti amici mi prenderanno in giro, ma di sicuro ho fatto felice la mia mamma”.

10 cose che rendono Chris speciale

L'attore, 41 anni, è considerato tra gli scapoli d'oro di Hollywood da quando, per sua stessa ammissione, questa estate ha dichiarato di essere alla ricerca dell'amore vero. Quello da favola. Lo ha dichiarato durante un’intervista, cosa che lo ha reso ancor più affascinante agli occhi di molte. Abbiamo scelto le dieci più belle foto di lui, da passare in rassegna per "conoscerlo" meglio.

Capelli wild per il 'bad boy' di cui innamorarsi

Barbetta e occhi azzurri, combo perfetta

Tatuaggi sexy

Aria da bravo ragazzo e sorriso seducente

Con il suo migliore amico

Sfoggio di muscoli...

Sul set

Simpatico con i bambini

Versione nightclub

Stile 'Matrix'