Jennifer Aniston e il dolore per l'infertilità: “Le ho provate tutte, per rimanere incinta”

C’è stato un periodo, un lungo periodo, in cui i media erano sempre a caccia del suo “baby bump”, ovvero di una traccia fisica della presenza di una gravidanza nel corpo di Jennifer Aniston. Ogni accenno di pancia non perfettamente piatta diventava un titolo sensazionalistico che partiva dai magazine americani e veniva replicato all’infinito nel mondo. La cosa sfuggì decisamente di mano, tanto che una rivista a un certo punto pubblicò addirittura la presunta ecografia delle due gemelle di cui sarebbe stata in attesa. Il limite era stato oltrepassato,e l’attrice lo scrisse in un duro editoriale, pubblicato nel 2016 sull’Huffington Post, sottolineando quanto fosse frustrante questa ossessione collettiva nei confronti del suo corpo, della sua vita, del suo utero, e allargò la discussione al danno che la speculazione sulla maternità poteva causare alle donne.

Pur essendo già allora dichiarazioni perfettamente valide, oggi Jennifer Aniston ha dato una nuova chiave di lettura per far capire la rabbia, la sofferenza che le provocavano quelle speculazioni: da anni stava davvero cercando di avere un bambino, ma non riusciva a rimanere incinta. Lo ha rivelato ad Allure, durante una lunga intervista, ponendo l’argomento sul tavolo quasi con nonchalance, come se finalmente si stesse liberando di un sasso dalla scarpa.

Mentre affrontava con la giornalista temi legati alla bellezza, all’invecchiamento, alla percezione del proprio corpo superati gli anta, Jennifer Aniston ha detto di sentirsi molto bene oggi, a 53 anni, anche perché, tra la fine dei trenta e per buona parte dei quaranta, non era stata per niente bene.

In quel periodo “Ho cercato di rimanere incinta. È stato un percorso difficile, durato diversi anni”, spiega l’attrice. “Ho provato anche con la Fivet (fecondazione in vistro, una tecnica di procreazione medicalmente assistita, ndr), ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte”. Scontrarsi con l’infertilità e contemporaneamente ritrovarsi sui rotocalchi che scandagliavano la sua vita privata è stata molto dura, ammette. “Fra l’altro, c’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista, concentrata solo sulla carriera, si diceva che mio marito (all'epoca Justin Theroux, ndr) mi avesse lasciato per questo. Erano tutte bugie”.

“Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse detto ‘congela gli ovuli. Fatti un favore’. Non ci ho pensato, ed eccomi qui, mi ritrovo oggi che la nave è ormai salpata”. Ma l’amarezza di Jennifer Aniston si fonde oggi con una grande consapevolezza: “Non ho rimpianti. Ora mi sento sollevata perché non c’è più l’incertezza. Non ci devo più pensare, è finita”.