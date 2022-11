Dieci cosmetici firmati da dottori ed esperti della pelle

Perricone MD, Calming and Soothing CBD Collection



Un cofanetto ideale per lenire, calmare e nutrire le pelli più delicate con struccante/detergente, crema leggera e nutriente e contorno occhi formulati con cannabidiolo puro al 99% (CBD), per nutrire in profondità e lenire e calmare delicatamente la pelle più sensibile.



Perricone MD è un marchio creato dal Dott. Nicholas Perricone, rinomato autore di "Una pelle senza età", best seller della classifica del New York Times. Dermatologo specializzato e grande esperto di alimentazione, nel 1997 il Dott. Perricone fonda Clinical Creations, rinominata N.V. Perricone MD l'anno successivo. Questo marchio cosmetico offre integratori alimentari e formule per la cura della pelle, che agiscono direttamente sulle cause del processo di invecchiamento.

