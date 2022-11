Libri Scegliere, valutare, acquistare: la guida illustrata della moda vintage 'à la parisienne'

Le dive del passato sono solo alcune delle protagoniste della 'Guida della moda vintage' di Judith Prigent, illustratrice francese titolare di un esclusivo negozio di second-hand a Parigi. Oggi la sua boutique non ha più un indirizzo fisso, ma propone vendite mensili con capi griffati, selezionati dalle collezioni di una volta, da provare senza limiti di etichetta come ci racconta lei stessa in un'intervista, condotta in un café di Parigi, su tutti i colori dell'universo vintage

di Alessandra D'Acunto