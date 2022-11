Carlo III: l'ultimo re di una grande monarchia? Eva Grippa

Ritenuto da sempre un uomo inaffidabile e capriccioso per "colpa" del racconto di lui servito alla stampa e al mondo dalla prima moglie, lady Diana, Carlo è una persona molto diversa e finalmente avremo modo di apprezzarlo. Ne è convinto Vittorio Sabadin, giornalista e biografo che in occasione del 74esimo compleanno del nuovo re torna in libreria con un libro a lui dedicato, per raccontarne il passaggio da principe di Galles a sovrano di una monarchia avviata al declino, incluso il turbamento di un padre consapevole che il figlio Harry tornerà da lui solo quando Meghan lo deciderà