Il rossetto, il segno dei tempi

Gli economisti parlano di lipstick index per monitorare i consumi in tempo di crisi, con una attenta analisi anche agli aspetti sociali e di costume. Gli studi dimostrano che a un periodo economico buio corrisponde un incremento della vendita di rossetti. Il termine fu introdotto da Leonard Luder, presidente di Estée Lauder quando durante la crisi del 2001 le vendite dei rossetti aumentarono dell'11%. In attesa di sapere se questo si ripeterà anche per l'inverno 2022 possiamo capire quali saranno i rossetti più desiderabili nei prossimi mesi.

Dopo tante stagioni in cui ha dominato il trend nude torna il colore nel make-up. Ci guida in una sceltaconsapevole Rossella Migliaccio, consulente di immagine e massima esperta di Armocromia in Italia: "Dopo il lungo periodo in cui abbiamo coperto il volto con la mascherina, confermo che le tendenze vogliono il colore sulle labbra. Le nuance speziate, tipiche della stagione invernale, sono ovviamente presenti ma troviamo anche tanto fucsia e il corallo, solitamente più estivo. Per scegliere il rossetto giusto vanno considerate due variabili, il sottotono e il contrasto della pelle. Se avete colori caldi, usate un rossetto dalle tonalità calde; viceversa, se avete colori freddi scegliete nuance fredde. Un esempio pratico: le colorazioni più rosate valorizzano chi ha l'incarnato chiaro-rosato o scuro-olivastro, quelle più aranciate illuminano le pelli più ambrate e dorate. Inoltre se avete capelli corvini e pelle chiara, l'ideale sono i colori accesi come il rosso o il fucsia. Al contrario, se avete colori delicati e più omogenei, optate per nuance più naturali".

