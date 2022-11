Trucco occhi, il nuovo nero si chiama blu

Democratico, ma di nobili origini. È il blu il leitmotiv delle collezioni make-up autunno inverno 2022-23. Ombretti denim, matite oltremare e mascara YInMn - un blu puro e resistente, senza aggiunta di pigmenti bianchi o neri, brevettato nel 2012 e commercializzato da Crayola con il nome Bluetiful. Da quelli di Chanel, Byredo, Lancôme e Yves Rocher, "sono loro a vestire "di punto in bianco" (in inglese, out of the blue) sguardi calmi, carismatici e inclusivi, che evocano emozioni e carattere", dice Michele Magnani, global senior artist Mac Cosmetics. "Il blu è come il nero ma più fresco, accogliente, raffinato e sereno. Nelle sue collezioni moda, Giorgio Armani ne ha saputo esplorare tutte le potenzialità rendendolo senza tempo".

Recenti studi e sondaggi, di cui l'ultimo a firma del sociologo Philip Cohen dell'università del Maryland (2021), hanno rivelato che è proprio il blu il colore preferito da uomini e donne. "Sembra essere una scelta interculturale", scrive Lauren Labrecque, professoressa associata dell'università del Rhode Island ed esperta dell'effetto del colore nel marketing. Forse perché richiama il cielo limpido, il mare profondo e l'infinito spazio. È silenzio e musica, tranquillità e armonia, nonché malinconia. Stimola l'immaginazione, induce all'introspezione e rappresenta la serenità e la libertà, tanto che Pantone aveva scelto il Classic Blue come colore del 2020, definendolo "rassicurante".

Ma vediamo un po' di storia. Nell'antica Roma il blu egizio - il primo pigmento prodotto sinteticamente dagli uomini - era indossato dai dipendenti pubblici, mentre nel mondo religioso il blu, sempre simbolo di forza ma anche di giustizia e santità, indica Maria, ovunque raffigurata con un vestito o un mantello pervinca stretto da una cinta azzurro chiaro. Basti pensare alle Madonne di Antonello da Messina e Piero della Francesca, ma anche a Renoir e Klein: il blu ha segnato la storia dell'arte e dei costumi.Tra tutti l'oltremare, ottenuto dalla frantumazione dei lapislazzuli, tanto ambito quanto costoso - secondo il Metropolitan Museum fu la causa dell'impoverimento di Vermeer e del dipinto incompiuto Deposizione di Cristo nel sepolcro di Michelangelo - e il blu di Prussia dei bagnanti di Cézanne, della Grande onda di Kanagawa di Hokusai, dei cieli notturni di Van Gogh e del periodo blu di Picasso.

"E ancora Mirò, Kandinsky, Rothko, Kelly, Connolly, di cui un dipinto a olio mi ricorda il mio ombretto liquido Ciel de Nuit, un potente blu scuro opaco", racconta Violette Serrat, fondatrice del brand omonimo e direttore creativo del make-up Guerlain. "Il blu non è un colore difficile da padroneggiare, anzi, una volta presa confidenza, diventa un grande alleato per gli occhi e un'infinita fonte di creatività. Bleu de Minuit, un altro mio ombretto blu profondo con uno scintillio particolare, né argento né oro per non disturbarne l'intensità, è addirittura un best seller. Sono sicura lo diventerà Ombre G Eyeshadow Quads 360 Mystic Peacock di Guerlain, una palette ispirata alle sfumature di blu delle piume di pavone, illuminate da tocchi ramati". Perché, se da un lato il blu sta bene a tutti, "il marrone riesce a rendere più "democratico" e facile il suo accostamento", aggiunge Pablo Ardizzone, make-up ambassador Clé de Peau Beauté, che propone Eye Color Quad 312, con tre tonalità di blu accompagnate da un autunnale marrone. Senza dimenticare che c'è blu e blu, come Miranda Priestley-Meryl Streep ricorda all'ingenua apprendista Andrea (Anne Hathaway) de Il diavolo veste Prada.

