Stefano Gabbana: compie 60 anni il simbolo della moda italiana nel mondo

Nato il 14 novembre 1962, Stefano Gabbana taglia il traguardo delle 60 candeline, che spegne da grande protagonista della moda internazionale, da simbolo del Made in Italy e creatore di quello stile che il mondo intero sogna e ci invidia. Ma è difficile, se non impossibile, raccontare la storia professionale e personale di Stefano Gabbana slegandola da quella di Domenico Dolce: sono i loro destini intrecciati ad essere diventati emblema della moda italiana stessa. È dalla loro combinazione vincente che è nata Dolce&Gabbana, la maison destinata a cambiare per sempre il volto del fashion system. Per celebrare il sessantesimo compleanno di Stefano Gabbana ne ripercorriamo la biografia.

Stefano Gabbana a passeggio per Portofino, 2015

Stefano gabbana: uno stilista self-made nell'Olimpo della moda

Secondogenito di una coppia di origine veneta, Stefano Gabbana nasce a Milano in un contesto umile, working class: il padre era un operaio e la madre faceva la portinaia, ma arrotondava lo stipendio con lavori di pulizia e stireria. Qualche volta il piccolo Stefano accompagna la madre nel suo impiego, e questa esperienza lo fa crescere conscio del grande valore del lavoro (valore che condivide con Domenico Dolce, che frequenta la sartoria del padre sin da bambino). Dopo gli studi superiori, decide di intraprendere un percorso nel mondo del graphic design, ed è proprio in questo periodo, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, che Stefano farà la telefonata che gli cambierà la vita.



Al telefono con l’ufficio di Giorgio Correggiari, stilista bolognese noto sperimentatore nel mondo dei tessuti e dei materiali, Stefano parla per la prima volta con Domenico Dolce, all’epoca assistente del designer. I due ragazzi si ispirano simpatia: "Ho capito chi sei, ti ho visto in giro", gli dice Domenico. Ma quando Stefano viene assunto da Correggiani e gli viene accordata la scrivania di fronte a quella di Domenico, quest’ultimo si barrica dietro montagne di libri per timore di essere copiato. Eppure, nel giro di pochissimo tempo i due si rendono conto di avere una sinergia speciale, e decidono insieme di lasciare l’atelier di Correggiani per intraprendere un percorso autonomo nel mondo della moda, che entrambi sognano.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce nel 2000

Pur essendo geograficamente distanti, le rispettive origini fanno da collante e alimentano la loro creatività: è in particolare la Sicilia di Domenico (che è nato in provincia di Palermo) ad ispirare il duo, ed è soprattutto Stefano ad innamorarsi dell’arte, del simbolismo, dell’estetica dell’isola, che lo folgorano sin dalla prima visita, mentre Domenico subisce forte il fascino del nord e di Milano. Come due metà di una mela che combaciano perfettamente, Stefano Gabbana e Domenico Dolce cominciano a lavorare alle loro prime collezioni: è nel 1985 che nasce ufficialmente la casa di moda Dolce&Gabbana. Il debutto avviene in quanto Nuovi Talenti selezionati per Milano Collezioni grazie all’allora presidente della Camera della Moda Beppe Modenese, che scopre il promettente duo a Firenze, durante Pitti Immagine.



Naturalmente i loro budget dell’epoca erano ancora molto bassi, ma i tratti stilistici di Dolce&Gabbana si cominciavano già a delineare: la loro moda si faceva ispirare innanzitutto dalla tradizione. Per la prima sfilata, non potendosi permettere modelle professioniste, mandarono in passerella donne comuni, "vere": non a caso, quella collezione si intitolava Real Women. Il successo non arrivò immediatamente, ci vollero alcuni anni e altre collezioni perché il talento di Stefano Dolce e Domenico Gabbana venisse notato a livello internazionale, ma quando agli inizi degli anni Novanta ebbero il beneplacito di Madonna, che scelse il loro brand per il Girlie World Tour, le porte del successo si spalancarono definitivamente. Da lì in avanti vestirono le più grandi icone del cinema, dello spettacolo, della moda, e lo fanno ancora oggi: da Monica Bellucci, eterna musa e amica, a Bianca Balti, passando per Sophia Loren, Laetita Casta, Scarlett Johannson, Sharon Stone, Kim Kardashian.

Bianca Balti: “La bellezza è fatta di unicità, La bellezza è essere veri" di Alessandra Paolini 02 Novembre 2022 Il personaggiodi Alessandra Paolini

Ombre e scivoloni mediatici

La luminosa carriera di Stefano Gabbana è stata anche attraversata da alcune ombre, spesso scaturite dalle uscite social dello stilista, che hanno sollevato non poche polemiche. Oltre ai commenti negativi indirizzati a Selena Gomez (che definì "brutta") o a Chiara Ferragni (bollò come "cheap" il suo abito da sposa Dior), contro i quali sono insorti i fan e diverse colleghe, Stefano Gabbana è stato duramente criticato per le affermazioni rivolte alla popolazione cinese. Accadde nel 2018: Dolce&Gabbana doveva sfilare a Shanghai, e per promuovere lo show la maison utilizzò uno spot che in molti definirono sessista e pieno di cliché.



Diet Prada, account Instagram che funge da "controllore" della moda ed è seguito da oltre 3 milioni di persone, pubblicò alcuni screenshot di messaggi in cui Stefano Gabbana se la prendeva con i cinesi e si riferiva a loro in modo offensivo. La questione sollevò un polverone, e costò alla casa di moda una grossa frattura con il mercato cinese (lo show di Shanghai venne immediatamente cancellato) oltre che un momento di profonda crisi d'immagine. Il duo di stilisti si è ufficialmente scusato con la Cina in un video che ha fatto il giro del mondo, e ha dichiarato che si trattava di un caso di hackeraggio dei loro account: "Siamo molto dispiaciuti per i disagi provocati da questi post, commenti e messaggi diretti non autorizzati. Per la Cina e la sua gente proviamo soltanto rispetto", hanno dichiarato. Stefano Gabbana ha anche sottolineato su Instagram di non essere l’autore di quei messaggi, e da allora si è eclissato dai social.

Sfilata Dolce&Gabbana primavera estate 2015

La vita privata di Stefano Gabbana

Stefano Gabbana è fidanzato dal 2017 con Luca Santonastaso, trainer casertano di 30 anni, con il quale viene spesso "paparazzato" in barca al largo delle più belle coste del Mediterraneo. Ma ovviamente anche dal punto di vista personale la sua biografia è interconnessa a quella di Domenico Dolce: sin dalle prime frequentazioni i due si legarono dal punto di vista sentimentale, e furono una coppia fissa per oltre vent’anni. Quello che fecero nel 1999 tramite il servizio di copertina di Sette è considerato il loro grande coming out mediatico: in quel numero, Stefano e Domenico si raccontarono ufficialmente come coppia. "Fece molto rumore, a quei tempi ancora non usava, eppure fu un gesto per noi così normale, istintivo", ha spiegato Stefano in una speciale lettera mediatica destinata a Domenico nel 2014.

All'inaugurazione di una nuova boutique Dolce&Gabbana a Milano. 2016

Il loro rapporto si era interrotto da oltre dieci anni (si dice a causa di una défaillance di Domenico), ma ha continuato a resistere il sodalizio umano e lavorativo: "Dal niente abbiamo creato insieme la Dolce&Gabbana e con la forza del nostro amore abbiamo realizzato tutto quello che abbiamo. Sostenendoci a vicenda siamo riusciti a superare tante difficoltà e tanti pregiudizi", scrisse Stefano nella lettera.



"Sei tu la mia famiglia", concluse allora lo stilista, e a giudicare dai rapporti rimasti tra i due questo pensiero vale ancora oggi. Stefano Gabbana e Domenico Dolce oltre che colleghi sono riusciti a rimanere due amici inseparabili. Possiedono ancora proprietà condivise, tra cui la splendida villa di Portofino in cui questa estate hanno ospitato la famiglia Kardashian in occasione del matrimonio tra Kourtney e Travis Scott, e il celebre mega-yacht Regina d’Italia. "Sono trascorsi tanti anni da quando ho sentito per la prima volta la tua voce dall’altra parte del telefono, tutto è cambiato eppure nulla è cambiato. L’amore che provavo allora si è solo trasformato, continuando a darmi tante bellissime sensazioni" ha scritto Stefano Gabbana.