Formare i rifugiati per dare loro un lavoro nel futuro. Con questo obiettivo il laboratorio sartoriale "Linea Adele" lavora per garantire un'opportunità di lavoro gratificante a giovani in cerca di asilo politico tramite la creazione e la commercializzazione di prodotti sartoriali di diversa tipologia. A loro il brand milanese di capispalla in piuma Add ha donato diversi capi di collezioni passate, che sono stati rivisitati e rielaborati da sarti e sarte del laboratorio per dare vita a una capsule di pezzi unici, espressione di diverse culture e luoghi. Piccole opere d'arte da indossare che saranno vendute per sostenere le attività dell'Associazione Francesco Realmonte Onlus, per aiutare ad orientare all'attività lavorativa altri sarti migranti.

La capsule

Linea Adele X Add

Linea Adele X Add

Linea Adele X Add

Una capsule di pezzi unici, espressione di diverse culture e luoghi, caratterizzati dalla qualità, dall’eleganza e dal design ricercato dai materiali e tessuti Add. L’intero ricavato della vendita della capsule collection verrà devoluto e investito dall’Associazione Francesco Realmonte Onlus, per aiutare ad orientare all’attività lavorativa altri sarti migranti che possano così migliorare la propria vita, convertendo le proprie ferite e i propri strappi in nuovi punti di partenza. Grazie al supporto di esperti psicologi, a ogni persona che si rivolge all’Associazione viene offerto un percorso di conoscenza e maturazione personale per individuare e valorizzare le proprie competenze, le proprie propensioni, sia tecniche che trasversali, recuperando esperienze formative lavorative e informali.