Le vostre lettere Storie di tradimento. Filippo: “Non riesco a chiudere con la mia amante, vent'anni più grande di me”

Lui sogna da due anni che lei lasci il marito, ma in un continuo tira e molla la situazione non evolve. La terapeuta: "Solo prendendo coscienza di ciò che sta succedendo si può troncare davvero una storia che non appaga. Spesso nelle relazioni clandestine si innesca una dinamica che blocca il passaggio dall'innamoramento all'amore" e da un rapporto d’infedeltà come questo emergono due storie di dipendenza

di Veronica Mazza