Trovare il siero per il corpo più adatto alle proprie esigenze è il primo passo per rendere la pelle più liscia e luminosa. Prodotto 'leggero' per eccellenza, consente di idratare a fondo evitando quella sensazione di appiccicaticcio che spesso lasciano le creme. La funzione corpo è molto simile a quella dei sieri viso. Anche in questo caso si tratta di prodotti leggeri e fluidi molto concentrati, che vanno ad agire in maniera mirata rispondendo in modo selettivo alle esigenze di idratazione. Esistono in formulazione acquosa ma anche in gel: non contengono oli e burri, e spesso sono ricchi di acido ialuronico.

I prodotti

Snellente corpo

Siero concentrato, Eisenberg da Sephora

Sinergia di potenti attivi per snellire le aree del corpo che sono resistenti a trattameni o alla dieta. Questo siero-gel fluido ad assorbimento immediato lavora in profondità sotto l'abituale trattamento corpo e, giorno dopo giorno, rimodella le aree dove si deposita il grasso e la cellulite. Altamente concentrato in principi attivi che agiscono in profondità sulla lipolisi e sul drenaggio dei tessuti grazie ad un complesso rimodellante esclusivo, stimola il catabolismo dei lipidi per smaltire il grasso in eccesso e la ritenzione idrica. Efficace su braccia, pancia, fianchi, glutei, cosce e ginocchia.

Pieghe levigate

Siero corpo idratante, Clarins Grazie agli estratti vegetali naturali - tra cui la christophine (chayotte), ricca di antiossidanti, il giglio d'acqua, lenitivo, e il fiore di ibisco - esfolia per un effetto ringiovanente della pelle.

Trattamento notturno

Superconcentrato Anticellulite notte, Collistar

Rimodella il corpo e combatte gli inestetismi della cellulite grazie all'elevata concentrazione salina. E svolge insieme all’esclusivo Cell-Nocturne System un effetto drenante.

Azione mirata

Body Strategist Attack Serum, Comfort Zone Intensivo formulato con Caffeina, Carnitina ed estratto di Pepe Rosa. Ideale in caso di imperfezioni della cellulite per donare un aspetto rimodellato alla silhouette.

Azione drenante e antiedema

Hyaluronic Energy Body Serum, Freshly

Dall’effetto fresco, ideale per gambe stanche e pesanti. Migliora la microcircolazione e tratta le vene varicose. Diminuisce ritenzione idrica e gonfiori.

Le fiale effetto urto

Spiega Cristina Della Beffa, Marketing Manager Rilastil: "Come tutti i prodotti dell'azienda, anche le Fiale Smagliature e le Fiale Elasticizzanti vengono sottoposte a rigorosi test clinici che garantiscono la massima tollerabilità e ne comprovano i risultati. Rilastil Smagliature Fiale è un trattamento intensivo ad azione “urto”, particolarmente indicato per attenuare e prevenire le smagliature. Di facile applicazione e rapido assorbimento, contribuisce a migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle". Da utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento, "è particolarmente indicato per ridurre le smagliature rosse", continua Cristina Della Beffa. "La formula racchiude numerosi principi attivi: il sodio Ialuronato e un complesso di molecole che simulando la composizione dell’Nmf assicurano il giusto grado di idratazione. E poi, pro-vitamina B5 dall’azione lenitiva per aiutare a mantenere l’elasticità della pelle agevolarne la rigenerazione e amminoacidi essenziali per aumentare la resistenza cutanea. Le fiale si prestano a un’azione d'urto e a un trattamento mirato e specifico".

Gli accessori

Massage Tool



Le Lift Pro Massage Tool, Chanel

La ricerca Chanel si è concentrata sui segni clinici legati al "triangolo della giovinezza", quella zona racchiusa tra gli zigomi e il mento che tende a capovolgersi con il passare del tempo. Grazie al nuovo protocollo di trattamento ad alta tecnologia di Chanel, i volumi e i contrasti del viso appaiono visibilmente ridefiniti e il triangolo della giovinezza ripristinato del 64% grazie alle formule arricchite con un attivo dai potenti benefici: il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona. L’utilizzo dell’accessorio da massaggio Le Lift Pro consente di aumentare l’indice del triangolo della giovinezza del 35% rispetto alla sola applicazione dei prodotti. Funziona bene anche nella zona décolleté.

Spazzola corpo

Luna 4 Body, Foreo

Attraverso otto intensità di pulsazioni T-Soni regolabili manualmente, LUNA 4 body rimuove fino al 99,5 per cento di impurità e cellule morte, contrastando l’insorgenza dei peli incarniti e migliorando l'assorbimento delle lozioni per il corpo. Questa innovativa spazzola massaggiante aiuta anche a stimolare la microcircolazione, rilassare i punti di tensione muscolare e migliorare il drenaggio linfatico, eliminando le tossine dalla pelle. Realizzata con punti di contatto in silicone resistente ai batteri, 35 volte più igienici delle spazzole con setole in nylon, LUNA 4 body è adatta anche alle pelli più sensibili e per un'esfoliazione delicata e profonda al tempo stesso. La pelle poi assorbirà più facilmente creme e sieri.