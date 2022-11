Paulina Porizkova: "Sono diventata invisibile". Confessioni di un'ex top model alle prese con l'ageismo

Quando Maria Shriver l’ha contattata per proporle di scrivere un libro, Paulina Porizkova ha accettato immediatamente, nonostante la stretta deadline di tre mesi. Il tempo non era un problema: era appena tornata dalle registrazioni di un reality di sopravvivenza, e l’idea di passare tre mesi a lavorare alla scrivania dopo settimane trascorse nella giungla del Costa Rica non le era per niente sgradita. Ma soprattutto, era la prima volta che le veniva chiesto di scrivere di un argomento al quale negli ultimi tre anni ha dedicato molto, moltissimo impegno: l’ageismo, ovvero la discriminazione che subiscono le persone, in particolar modo le donne, quando superano una certa età.

Non era la prima volta che l’ex top model riceveva proposte da una casa editrice (la sua biografia è sufficientemente avventurosa da costruire con facilità una trama intrigante), ma quello che le veniva richiesto questa volta era di approfondire temi che le stanno particolarmente a cuore, e che affronta quotidianamente sulla sua pagina Instagram, ovvero le sfide quotidiane che incontra una donna, in particolare una donna di spettacolo, che ha superato gli anta.



La modella si è messa dunque al lavoro, e in pochissimo tempo è nato No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful (edito da The Open Field), una raccolta di saggi nei quali Paulina Porizkova esplora gli aspetti più intimi, introspettivi, ma anche complessi dell’essere donna durante le varie fasi dell’esistenza, scritti con la stessa disarmante onestà che caratterizza tutti i suoi post social. "Questi saggi contengono cose che voglio condividere, cose a cui ho pensato molto, cose che mi trattengono, e cose che mi incentivano ad andare avanti. C'è tutta me stessa", afferma l'autrice.

Una community, ma anche tanti haters



In poco più di due anni Paulina Porizkova è riuscita a creare su Instagram una pagina molto seguita, nella quale affronta il tema dell’avanzare dell’età dal punto di vista di una donna che in giovinezza è stata considerata alla stregua di una dea, una donna che tutti volevano ammirare, spogliare, guardare, e che oggi deve affrontare quotidianamente haters che le dicono cosa è giusto o non giusto mostrare ‘alla sua età’. Come spesso racconta, passare dall’essere venerata, ammirata, invidiata, desiderata, al diventare invisibile, ignorata, o addirittura detestata è stato un duro colpo, che l’ha portata a riflettere su molti aspetti di sé, della sua personalità, ma anche della società, che cataloga le donne in base ad un giudizio estetico legato a doppio filo al concetto di giovinezza.

Oggi 57enne, Paulina Porizkova è riuscita a portare sotto i riflettori la conversazione su ageing e ageism costruendo una pagina onesta, aperta, nella quale è pronta a smontare stereotipi ma anche ad ammettere debolezze, incertezze, crisi di identità. “Quando posto una foto con un primo piano mi viene detto che la mia faccia ha bisogno di ‘ritocchi’. Che c’è qualcosa di sbagliato nel mio viso che invecchia”, scrive su Instagram. “Ecco, questa è la faccia di una donna di 57 anni con tutte le sue cosiddette ‘imperfezioni’. Mostrarmi mi rende simultaneamente insicura e orgogliosa. Non ho più lo splendore della giovinezza, ma ho personalità. Eppure tra bellezza e personalità la società ci insegna a celebrare la prima più della seconda. E dunque nonostante il mio filosofeggiare ancora mi ritrovo a combattere con me stessa”.



Fra l'altro, in diverse occasioni Paulina Porizkova ha ammesso di sentirsi molto meglio oggi, nei panni di donna matura e consapevole, che in quelli della ventenne di successo ma eternamente insicura: "Non mi sono mai sentita male come allora. Entravo in una stanza e non vedevo persone che mi ammiravano, vedevo solo gente che bisbigliava perché 'non ero poi così bella vista da vicino', vedevo che Elle (McPherson) aveva un corpo più bello del mio, che Christie (Turlington) aveva denti più perfetti dei miei, che Cindy (Crawford) aveva una bocca più sexy... Ora che finalmente apprezzo quello che la natura mi ha dato, la società decide che non sono più bella. Mi oppongo all'idea che il mio apice sia stato quello, perchè, maledizione, io sento che il mio apice è oggi".

Disperata. Patetica. In cerca di attenzioni: Paulina Porizkova riceve molte critiche quando celebra il suo corpo, quando posta foto sexy, quando si mostra nuda senza filtri. Ma le critiche non fanno altre che confermare che ciò che dice è vero, è valido, ed è necessario parlarne più che mai: le donne hanno una sorta di data di scadenza oltre la quale devono attenersi a ruoli più rassicuranti, come quello di mamma, di zia o di nonna, oppure, al contrario, dedicarsi a combattere l’invecchiamento estetico con ogni mezzo possibile se vogliono ancora essere considerate.



Lei ha scelto di non affidarsi al bisturi, ma non nega di fare molta ginnastica ("mantenersi in forma dopo la menopausa è molto faticoso", ammette), di tingere ogni tanto i capelli, e di usare diversi tipi di trattamento non invasivo: "Voglio solo un aiutino. Nulla di drastico. Non voglio cancellare la mia età. Voglio solo apparire al meglio date le circostanze", afferma durante un'intervista a WWD. Non critica chi ricorre a metodi più invasivi, e comprende le donne che fanno ricorso a botox e simili, ma trova che riducano la mimica facciale e lei preferisce conservarla pienamente.

Dal blocco sovietico al mondo patinato



Paulina Porizkova è nata nella Cecoslovacchia degli anni Sessanta, sotto il regime sovietico. I suoi genitori dovettero fuggire dal paese e rifugiarsi in Svezia quando lei era ancora piccola, e furono costretti a lasciarla con i nonni. Negli anni tentarono invano di riunirsi con la figlia, ma le autorità lo impedivano: la madre, incinta del secondo figlio, decise quindi di rientrare clandestinamente in Cecoslovacchia per riprendersi Paulina, ma venne scoperta e arrestata. Fortunatamente, la vicenda della famiglia Porizkova divenne un caso mediatico molto importante nella Svezia che li aveva accolti, e fu grazie alla pressione politica del paese scandinavo che i sovietici acconsentirono a lasciar espatriare madre e figlia finalmente riunite.

Ma Paulina Porizkova trascorse solo una parte dell’adolescenza in Svezia, perché appena tredicenne venne scoperta da un’agenzia per modelle che la ingaggiò e la fece volare a Parigi, dove la sua carriera esplose già dalla metà degli anni Ottanta. Le prime apparizioni su Sports Illustrated le conferirono la fama globale, e a soli diciotto anni divenne la prima modella proveniente dall’Europa centrale a comparire sulla cover della celebre edizione Swimsuit (ricordiamo che il contesto dell'epoca era quello della Guerra Fredda). Gli ingaggi arrivavano copiosi, e pur di garantirsi la sua collaborazione Estee Lauder le fece firmare il contratto più remunerativo mai offerto a una modella fino ad allora. In un certo senso Paulina Porizkova anticipò l’età dell’oro delle top model anni Novanta, spianando la strada al concetto di modella-dea.



Nel 1984 incontrò l’uomo che sarebbe diventato il suo futuro marito, Ric Ocasek, frontman dei The Cars. Lui quarantenne, lei diciannovenne, rimasero insieme per oltre trent’anni, ed ebbero due figli. Decisero di separarsi nel 2018, ma non fecero in tempo a divorziare ufficialmente perché Ocasek morì l’anno successivo: fu proprio Paulina a trovarlo nella casa che ancora condividevano. Alla lettura del testamento, la modella scoprì di essere stata completamente estromessa dall’eredità. Quello fu un momento estremamente doloroso per Paulina Porizkova: “Ero invisibile a mio marito e contemporaneamente ero diventata invisibile per il resto del mondo. All’improvviso ero una donna sola senza carriera, ignorata da tutti”, racconta a WWD.

Il percorso verso la consapevolezza



“Quando mio marito morì e scoppiò la pandemia ero terribilmente sola, triste, devastata”. È in questo brutto periodo che scoprì il potenziale di Instagram, che fino ad allora aveva ignorato perché “Ho già abbastanza foto di me stessa”. Il social divenne un canale per comunicare il suo dolore, la crisi che stava attraversando: “Ero come una naufraga in un’isola deserta che infila messaggi nelle bottiglie chiedendo aiuto”. Tante persone si riconobbero nel suo lutto, nel suo modo di esprimere in modo onesto e autentico il dolore, la fragilità, l’incertezza, la vulnerabilità.

Pian piano, attorno ai suoi post è nata una community. I temi ricorrenti erano (e sono ancora oggi) quelli che riguardano le sfide di una donna single a cinquant’anni passati, l’invecchiamento, il concetto di bellezza, gli standard estetici e l’invisibilità che avvolge le donne mature, specialmente quelle che hanno avuto una carriera sotto i riflettori. Un peccato, spiega, perché “Oggi sono molto più cool di vent’anni fa. Sono più intelligente. Ho più pazienza. Sono più curiosa. Sono più generosa. Sono migliore in tutto. Ma ho le rughe. Questo è davvero ingiusto”.

Il divieto di essere sexy oltre i cinquant’anni, il sistema moda che alimenta le insicurezze delle donne (e di cui lei riconosce di essere stata un ingranaggio inconsapevole), gli odiatori, i giudizi degli altri, il narcisismo patologico delle celebrità, l’oggettificazione del corpo femminile, i ritocchi estetici a cui lei ha scelto di non ricorrere pur comprendendo la posizione di chi invece lo fa: i temi affrontati da Paulina Porizkova hanno colpito molti utenti sul web, inclusa Maria Shriver.

Giornalista e autrice pluripremiata, attivista, ex first lady della California (era la moglie di Arnold Schwarzenegger quando era governatore) oggi a capo di The Open Field, costola della casa editrice Penguin dedicata a storie di vita che possono ispirare e incentivare il cambiamento, il progresso, Shriver non conosceva Porizkova di persona, ma dopo averla seguita su Instagram per qualche tempo ha capito che tutte quelle riflessioni oneste e in cui migliaia di donne si possono rispecchiare erano potenziale materiale per una pubblicazione. “Ho contattato Paulina perché pensavo che fosse perfetta per parlare in tempo reale dei cambiamenti e delle sfide che affrontano le donne nelle varie fasi della loro vita”, ha spiegato l’editrice. “Invecchiare con grazia, relazionarsi alla perdita dell’identità, al lutto, trovare una nuova missione e un nuovo obbiettivo, usare la propria voce per ispirare: Paulina era perfettamente qualificata”.

Il volume uscirà nelle librerie il 15 novembre, ma al momento non è stata ufficializzata la traduzione in italiano.