Armani Code, l'evoluzione del profumo maschile

Riscrivere i codici della mascolinità con note vibranti e potenti come quelle del bergamotto, del legno di cedro, della fava tonka; e aggiungere un tocco rivoluzionario di iris per poi domandarsi: può un profumo da uomo contenere nel cuore una tra le più femminili tonalità aromatiche? La sfida, in quella che sempre di più è una tendenza inclusiva della profumeria, diventa ancora più audace se la si applica a una delle essenze considerate maschili per eccellenza. Parliamo di Armani Code, un classico nato nel 2004 dal naso Antoine Maisondieu, che ora torna in una versione più contemporanea dallo stesso maître parfumeur. Quasi vent'anni di evoluzione culturale uniti alla visione d'avanguardia di Giorgio Armani - "la mia idea di mascolinità nasce libera da schemi e imposizioni" - danno vita a una scommessa. Vinta.

Armani Code

"Prima la mascolinità veniva rappresentata con codici generici e standard, oggi un uomo è più in sintonia con quello che è veramente ed è libero di esprimere la sua identità", spiega Maisondieu, che nel nuovo Armani Code Parfum ha unito l'essenza aromatica del vert de bergamote e del cuore di bergamotto della Calabria al carattere boisé dell'assoluta di fava Tonka del Brasile e del cuore di legno di Cedro della Virginia. E quindi ha aggiunto la sensibilità floreale dell'iris, per unmix perfetto tra naturale e sintetico.



"Armani Code ha sempre incarnato la fiducia in sé stessi, il magnetismo e la seduzione elegante: ora questa rappresentazione si fa ancora più sottile, raffinata. Lontana dagli stereotipi. È una nuova storia ancorata alla modernità, che riconcilia la mascolinità con la sua parte femminile", aggiunge Maisondieu. La storia di un uomo non più statico, ma in continuo movimento. Non a caso nello spot della fragranza l'attore Regé-Jean Page è impegnato in un simbolico back-forward per le strade di Buenos Aires.

"L'ho incontrato sul set, ha una grande eleganza e molta sensibilità - spiega Maisondieu - in lui tutto è naturalmente fluido e cool. Ma è anche una persona semplice che incarna l'uomo Armani Code in un'ottica di seduzione elegante e di autostima espressa con un carisma naturale. Il movimento e la fluidità sono elementi cari all'estetica Armani".

E anche a quella del misterioso naso francese. Nato nella culla olfattiva di Grasse, da una famiglia di industriali della profumeria e con un antenato di peso come Albert Camus, studia giurisprudenza per poi tornare alle origini. "Quando creo seguo il mio istinto senza dimenticare i gusti dei clienti. Per questo mi sento l'interprete di una storia olfattiva tutta da raccontare. Fondo le mie convinzioni alle mie creazioni perché la profumeria cambia in continuazione ma si evolve lentamente. Il pericolo di questo mondo è di finire a fare sempre le stesse cose: la mia insicurezza e i miei dubbi sono il mio motore", conclude Maisondieu. "Bisogna proteggere la parte di sé più naïf, curiosa, infantile. Aiuta a innovare e creare, senza perdere la capacità di meravigliarsi".

Le altre fragranze per lui

Avventuroso

L'omaggio a James Bond, la spia che seduce

Floris, N° 007

Classico

Ambra e vaniglia si uniscono al sandalo Laura Biagiotti, Roma Uomo

Sensuale

Fresco e luminoso, con un caldo trio di oli di legno di cedro come note di fondo, culmina in un crescendo fresco e luminoso. La fragranza si apre con vibranti note di aghi di pino che si fondono con il benzoino e l’incenso.

Burberry, Hero

Fresco

Le note frizzanti del bergamotto si uniscono all’elegante sensualità del vetiver

Davidoff, Cool Water Reborn, eau de toilette

Ecologico

Con pack ricaricabile e note sostenibili

Dior Sauvage

Speziato

Con note di testa di Bergamotto, Caviale di Limone (Finger Lime), Pepe Rosa e Salvia Sclarea; le note di cuore sono Foglia di Violetta, Fiori Bianchi e Resina di Elemi; le note di base: Vetiver, Patchouli, Muschio e Akigalawood.