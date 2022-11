La polemica: Balenciaga Objects, i regali di Natale di Demna con i bambini scatenano i social

Balenciaga amplia la proposta di oggettistica e idee regalo con il lancio di tantissimi nuovi prodotti che andranno ad arricchire la linea Objects a partire dal 21 novembre: si tratta di articoli per animali, accessori per la casa, fragranze, pezzi da collezione e piccole opere d’arte che sono stati presentati tramite la campagna Balenciaga Gift Shop. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Gabriele Galimberti, e se da un lato hanno già fatto andare in visibilio i fan di Balenciaga, dall’altro hanno fatto storcere più di qualche naso, perché, in pieno stile Demna, alla campagna non manca una nota decisamente provocatoria.



Galimberti è noto per le immagini che ritraggono le persone circondate dagli oggetti che le rappresentano. La serie Ameriguns, in cui i soggetti ritratti posavano attorniati dalle loro armi, gli è valsa il World Press Photo nel 2021. Lo stesso tipo di allestimento avviene in Toy Stories, celebre serie di fotografie che ha per protagonisti i bambini e i loro giocattoli. Nella campagna per Balenciaga il contesto è lo stesso: una bambina posa nella sua cameretta circondata dagli Objects della linea. Solo che tra questi oggetti molti hanno dei connotati fetish ed evocano il mondo BDSM, tra cinture in pelle, collari, catene, peluche effetto bondage.

Balenciaga Gift Shop Campaign. Foto Gabriele Galimberti



Appena pubblicata su Instagram la campagna ha diviso i followers. C’è chi la trova geniale, e freme dalla voglia di acquistare uno di quegli oggetti, e chi ci intravede delle forti criticità per il contenuto che da qualche utente viene definito “Disturbante”. “Queste foto mi mettono a disagio”. “Come vi è venuto in mente di postarle?”. “C’è qualcosa di sbagliato nell’accostare una bambina ad un orsetto fetish”. “Un bel mix di sadomaso e bambini”. Su Demnagram, fan account che è diventato la fonte ufficiale di tutto ciò che riguarda Balenciaga, c’è persino chi insinua si tratti di “Propaganda pedofila”. Insomma, anche stavolta la provocazione è servita, in pieno stile Demna.

La nuova linea Objects

La linea Balenciaga Objects si compone di tantissime idee regalo. Una teiera, una ciotola, una serie di piatti compongono il tablewear firmato Balenciaga Hotel & Resorts, realizzato in collaborazione con Ginori 1735. Non mancano un set di bicchieri da champagne, calici da vino e sottobicchieri, tazze, lunchbox. E ancora, zerbini, tappetini per il bagno e asciugamani. Per quanto riguarda il mondo pet, la linea comprende ciotole, guinzagli, collari (anzi, vere e proprie collane per cani) e cucce con copertina abbinata.



C’è poi un’ampia scelta di manufatti artistici, come la panca realizzata da Tejo Remy in materiali riciclati (pezzo made-to-order), una serie di sculture come vasi di ceramica a forma di tote bag e sneakers rivestite d’oro. E, visto che le festività sono all’orizzonte, non mancano piccole decorazioni per l’albero di Natale a forma di stivaletto, occhiale da sole, berretto con logo. Tra le gift ideas, un profuma armadi in ceramica, un cuscino da viaggio a forma di cappuccio, un portacandele con le sembianze di una lattina, un brucia incenso a forma di coniglietto e il mitico nastro adesivo Balenciaga da cui si fece avvolgere Kim Kardashian. In Objects tutte le icone contemporanee del marchio vengono rielaborate e trasformate in idee regalo, e ancora prima di essere lanciate sul mercato odorano già di quel fascino provocatorio che Demna ha impresso ad ogni sua creazione.

