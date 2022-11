Uomo, la routine skincare per una nuova mascolinità

Rasoio, schiuma per il viso e crema da usare nei casi di "emergenza cutanea": la routine skincare dell'uomo è stata ridotta al rituale della rasatura o e alla soluzione di problemi della pelle per tanto tempo, ma oggi il settore del grooming maschile si sta evolvendo molto velocemente. Il merito è soprattutto delle generazioni più giovani, che stanno sfidando vecchi stereotipi di genere ridefinendo il concetto di mascolinità a colpi di creme, lozioni e detergenti. Secondo una ricerca Ipsos, mentre gli over 50 sono più restii a usare cosmetici perché pensano di non averne bisogno, non ne conoscono i benefici, ma soprattutto li vedono come una "minaccia" alla loro mascolinità, i giovani tra i 18 e i 34 sono più aperti ad acquistare prodotti anche "tradizionalmente femminili". Il risultato sono nuove routine skincare più elaborate, che includono l'uso di più cosmetici, non per forza studiati per un target maschile, quindi sempre più sovrapponibili alla skincare femminile (a sua volta sempre più genderless nelle formule e nei packaging).

"Il segmento maschile, in particolare la fascia più giovane di consumatore, si sente più libero di esprimersi, con conseguente maggiore accettazione e utilizzo dei prodotti per la cura della pelle. Tale apertura a una maggiore sperimentazione sta accelerando i trend legati alla bellezza maschile, spostando le percezioni verso una visione più diversificata della mascolinità", si legge nel rapporto annuale del Centro Studi di Cosmetica Italia che analizza i consumi cosmetici del 2021. Dopo molti anni con segno negativo, lo scorso anno le vendite di cosmetici per l'uomo sono cresciute raggiungendo un valore prossimo ai 140 milioni di euro. Ma la vera sorpresa è che, complice la pandemia, ad avere più successo a discapito dei prodotti classici sono state nuove tipologie di prodotti ad alte prestazioni, come le lozioni tonificanti, le creme multifunzione, ma anche le maschere, oltre che molti cosmetici non specificatamente studiati per un’utenza maschile.

La rasatura rimane comunque il settore trainante (saponi, schiume e gel da barba con il 42% del totale a valore della categoria si assestano quasi sui 58 milioni di euro), ma si sta completamente trasformando: è proprio nel mondo dello shaving, infatti, che lo stereotipo del macho man che non deve chiedere mai è più radicato, quindi non sorprende che il cambio di passo sia partito da qui. Tre anni fa aveva fatto scandalo uno spot Gillette che ribaltava la sua comunicazione mostrando uomini molto diversi tra loro accomunati non solo dall’uso del rasoio, ma anche dalla volontà a sradicare gli stereotipi di genere più soffocanti, che li spingono alla prevaricazione, alla violenza e, in generale, a una mascolinità tossica. Come Gillette, altri brand, soprattutto i nuovi marchi emergenti, stanno cercando di combattere quella narrazione della cura di sé come iper-mascolina proponendo approcci più inclusivi e cercando di decostruire le vecchie norme di genere.

Lo stesso gesto di radersi sta cambiando intento: una ricerca di Royal Philips che ha analizzato le abitudini di rasatura di 3mila uomini tra i 18 e i 40 anni ha rivelato un crescente spostamento dello shaving da "compito funzionale" a mezzo di "stile ed espressione", nonché metodo di auto-espressione, cura di sé e persino indulgenza, sfidando l'immagine iper-maschile del settore. In particolare, il 70% degli intervistati ha affermato che la rasatura permette loro di esprimere il proprio stile personale, mentre il 78% ha detto che li aiuta a mantenere il proprio look. In Italia, il 59% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nell'uso di prodotti per la rasatura di genere neutro, mentre il 39% si sente a proprio agio nell'acquistare prodotti femminili.

Ad aiutare e guidare questa virata sono state anche le star: negli ultimi anni, si sono moltiplicate le celebrità uomini che hanno scelto di lanciare una propria linea di bellezza. Da Harry Styles a Jared Leto, da Pharrell Williams a Brad Pitt, fino a Travis Barker: complice un mercato in crescita, a Hollywood i cosmetici attirano sempre più uomini. E sempre più spesso i nuovi prodotti lanciati dalle star maschili, ma anche da star femminili e case cosmetiche, sono volutamente genderless, nelle formule, nella comunicazione e nel packaging. Questa nuova apertura a cosmetici "universali" ha contribuito al fiorire sui social degli influencer beauty maschi, che si stanno ritagliando il loro posto in un mondo finora dominato dalle donne. Almeno su TikTok, dove #menskincare conta oltre 200 milioni di visualizzazioni e #menslifestyle (che raccoglie video di ragazzi che fanno la beauty rotuine, cucinano, si allenano e puliscono a casa) ne ha oltre 100 milioni: vedere per credere gli account di creators quali @jc.dombrowski, @trellthetrainer, @matthew.campos, oltre che @hyram, uno dei primi e più famosi "skinfluencer".