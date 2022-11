Regali di Natale, 6 cofanetti beauty per lui

Le ricerche di mercato parlano chiaro: le routine skincare degli uomini si sono evolute di pari passo con il concetto di mascolinità, sempre meno dominato da vecchi sterotipi di genere. "Le routine sono diventate più elaborate e sofisticate, anche perché gli uomini, in particolare la fascia più giovane di consumatore, si sentono più liberi di esprimersi, con conseguente maggiore accettazione e utilizzo dei prodotti per la cura della pelle e del make-up", si legge in un rapporto di Cosmetica Italia. Quest'anno più che mai, quindi, pensare a dei regali di Natale beauty può essere una buona idea. Di seguito, ecco sei cofanetti natalizi di creme e profumi pensati per l'uomo.

Cofanetto Idratante Protettivo di Collistar (€ 42)

Il cofanetto include una crema viso e occhi, Idratante Protettivo Quotidiano Viso (80 ml), pensata per rispondere alle esigenze della pelle maschile, insieme al Doccia-Shampoo 3in1 per corpo e capelli (100 ml). Le due referenze sono racchiuse nella travel bag The Bridge, eccellenza della pelletteria italiana.

Cofanetto Idratante Protettivo di Collistar

Ambassador Intense Cofanetto Natale di Gisada (€ 99)

Il kit include la fragranza Ambassador Intense da 50 ml e il gel doccia Shower Gel Ambassador Intense da 100 ml. Ambassador Intense è l'ultimo profumo lanciato da Gisada, un bouquet speziato caldo dalle note tipicamente maschili addolcite da caldi accordi orientali. La sua scia fresca è data dal mix di pompelmo, bergamotto, lavanda, mandarino, pepe rosa, lampone, garofano, orchidea, caramello, cannella, vaniglia, fava di tonka, patchouli e cuoio (in vendita nelle profumerie Douglas).

Ambassador Intense Cofanetto Natale di Gisada

KCG Towel Kit di King C. Gillette (€ 69,99)

Un cofanetto con tutto il necessario per la cura della barba corta, anche fuori casa. Oltre all'asciugamano post rasatura, include KCG Style Master, uno strumento di precisione per regolare,radere o rifinire la barba (senza fili e waterproof), Idratante Viso e Barba a base di vitamina B, olio d'Argan e glicerina per rafforzare la barriera della pelle e ammorbidire la barba.

KCG Towel Kit di King C. Gillette

Confezione Regalo Eau de Parfum Classica Uomo di Acqua dell'Elba (€ 81)

Il cofanetto include una Eau de Parfum Classica Uomo da 100 ml più due flaconi della stessa fragranza da 15 ml, ideali per viaggiare. Eau de Parfum Classica Uomo è un profumo maschile fresco/marino creato con le note di fiori (mandarino, limone e rosmarino), mare (alghe marine) e legni (muschio e macchia mediterranea).

Confezione Regalo Eau de Parfum Classica Uomo di Acqua dell'Elba

Seeking Selfcare di Olehenriksen (€ 52)

Un set con tre prodotti iconici del brand scandinavo pensato per lenire e illuminare la pelle durante l'inverno in tre semplici passaggi. Step 1: contrasta le macchie cutanee con il tonico Glow2OH Dark Spot Toner. Step 2: illumina il contorno occhi con la crema specifica Banana Bright+ Eye Crème. Step 3: idrata profondamente la pelle con il trattamento idratante Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer.

Seeking Selfcare di Olehenriksen

Phantom Cofanetto Uomo di Paco Rabanne (€ 110)

Entra nella Paco Galaxy con questo cofanetto composto da Eau De Toilette e deodorante spray e partecipa alla festa intergalattica dove puoi essere chiunque tu voglia. Lasciati travolgere da una fragranza aromatica futuristica abbinata a un guizzo verde energizzante di limone e un'assuefacente lavanda cremosa.