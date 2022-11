Per avere un aspetto fresco e curato, anche il make-up è importante. Moira Albo, Korff Specialist e Make-up Artist, ci svela step by step i segreti per realizzare un trucco over 50 ad azione anti-age: base, occhi e labbra.

Come si realizza

“Per un perfetto trucco anti-age si deve puntare su un make-up molto semplice, che servirà a esaltare la femminilità e la semplicità della donna. Risaltando l’incarnato, andremo a sfruttare perfettamente la luce del giorno, dando un tocco di originalità con qualche tinta frizzante sugli occhi. Per le pelli più mature il consiglio è di applicare un fondotinta dello stesso sottotono della pelle: i colori più scuri tolgono luminosità al viso, accentuando rughe e segni del tempo. Totalmente da evitare quindi i fondotinta effetto matt o ultracoprenti. Assolutamente consigliato Invisible Fondotinta Effetto Nude di Korff, il fondotinta fluido dalla texture sottile e setosa, si fonde con la pelle senza appesantirla. Contribuisce a idratare la pelle, mantenendola morbida al tatto senza creare spessore e lo spiacevole effetto maschera. Evitare, inoltre, ciprie e altri cosmetici troppo coprenti. Altro alleato importante è il correttore che aiuta a coprire occhiaie e macchie sul viso e scegliere il colore giusto renderà invisibile le imperfezioni. La scelta cromatica varia in base al colore delle occhiaie: le nuance arancioni sono ideali per occhiaie nere o molto scure, mentre i colori verdi sono ideali per le occhiaie violacee o blu. Si consiglia applicare il blush color champagne o il rosato. Questi colori donano nuova luce e lucentezza al viso, creando un effetto giovane e fresco. Ombretti e illuminanti per le pelli mature sono colori naturali dai toni del pesca perché esaltano in modo naturale il contouring del viso donando freschezza e vitalità al volto. Evitare invece colori scuri che rischierebbero di appesantire ed accentuare le linee del volto. Concesso invece un leggero trucco con matita nera utilizzata solo all’interno dell’occhio che aiuta ad esaltare lo sguardo, mentre il mascara aiuta ad aprire ed ingrandire l’occhio. Questa combinazione, abbinata all’uso di un correttore, contribuirà a rendere lo sguardo incantevole, in modo elegante e raffinato.”

Il libro-consigli della Make-up Artist

Erika Marin, truccatrice molto seguita anche sui social, soprattutto sul suo canale Youtube, ha da poco scritto il libro "Vi svelo il trucco!", Manuale di make-up correttivo e abbellimento edito @gribaudo_editore

Un libro pensato per chi vuole imparare le basi del make-up correttivo per poter esaltare la propria naturale bellezza, ma anche per approcciarsi a questa disciplina in modo professionale. L'autrice, docente in una delle accademie più prestigiose sul territorio nazionale e nota youtuber con oltre centomila iscritti sul suo canale, realizza un libro dall'approccio didattico: dalla storia del make-up alla teoria del colore, affrontando gli argomenti più disparati: lo studio della pelle, armocromia, trucco uomo, trucco per le spose, come abbellire le diverse forme di occhi, camuffare le discromie, trattare una pelle non più giovanissima. Tanti tutorial sempre chiari e realizzati ad hoc, grazie ai quali si può eseguire il trucco attraverso gli step fotografici.