“Scegli il Contemporaneo": tornano le visite gratuite per grandi e piccini alla scoperta di Roma

Torna, ma per l'ultima edizione, il progetto “Scegli il Contemporaneo" con visite guidate gratuite che fino al 17 dicembre porteranno alla scoperta dei luoghi più belli della capitale italiana. La nuova edizione si chiama infatti "Ti racconto Roma” e come già le precedenti è un progetto interdisciplinare e intermuseale presentato da “Senza titolo” e a cura di Elena Lydia Scipioni, che dal 2017 tesse una rete di rimandi e collegamenti tra le proposte culturali della scena artistica contemporanea di Roma, mettendo in relazione figure professionali di diversi ambiti di formazione e pubblici differenti con i luoghi di Roma. Un progetto interdisciplinare e intermuseale che vuole favorire un nuovo sguardo sulla città promuovendo una fruizione partecipata della cultura contemporanea e pratiche di cittadinanza attiva.

Questa edizione finale si presenta come un affresco di Roma in cinque tempi e in tante tappe:



Sabato 19 novembre. Video racconto: Centro Islamico Culturale d'Italia. Un racconto dell’architetto Jacopo Costanzo, direttore di Panteon magazine, rivista di architettura che dal 2019 indaga elementi non ancora raccontati sull’architettura di Roma dal 1911 al 1989, offre una lettura della Moschea di Roma progettata tra il 1975 e il 1984 dall’archetto Paolo Portoghesi, dall’architetto iracheno Sami Mousawi e dall’ingegnere Vittorio Gigliotti. Un luogo di culto parte del patrimonio architettonico di Roma e, oltre a rappresentare un dialogo tra l’architettura islamica, l’architettura italiana e la tradizione locale romana, rappresenta anche una svolta epocale, in quanto è la prima casa di preghiera della religione islamica costruita in una città divenuta da secoli sede centrale della Chiesa cattolica.

Dove: online su Facebook (senzatitolo.progetticultura), Instagram (@senzatitolo.progetticultura), Youtube (Senza titolo - Progetti aperti alla cultura).



Sabato 26 novembre. Visita animata per bambini: Museo delle Civiltà. Per molto tempo sul nostro pianeta hanno convissuto diverse specie umane: allora perché oggi tutti gli esseri umani appartengono a una sola specie? Con questa domanda inizia il percorso di visita per bambini al Museo delle Civiltà per scoprire come si è evoluta quella capacità comune solo agli esseri umani di inventare cose che non esistono nella realtà e di raccontare storie immaginarie. Il percorso di visita, tra opere d’arte contemporanee in dialogo con opere delle ricche collezioni permanenti del museo, accompagna i bambini in un viaggio nel tempo verso le origini dell'arte e della fantasia, come in uno scavo archeologico dell'immaginazione umana, che intende riportare alla luce una delle tappe più significative nelle storie delle culture umane sulla terra.

Punto di ritrovo Piazza Guglielmo Marconi, 14, ore 16.00. Durata: 90 minuti



Domenica 27 novembre. Visita guidata per adulti: Museo delle Civiltà. Natura e cultura, primitivo e moderno, umani e animali: per secoli il pensiero occidentale ha immaginato il mondo per opposizioni dicotomiche, dalla scienza all'antropologia, dalla tecnologia all'arte. Una visita speciale che intreccia riflessioni filosofiche, antropologiche e artistiche a partire dall'habitus dell'ambiente museo, secondo il presupposto per cui l'allestimento museale è cornice concettuale e specchio delle intersezioni culturali nelle società contemporanee.

Punto di ritrovo Piazza Guglielmo Marconi, 14, ore 16.00. Durata: 90 minuti



Mercoledì 30 novembre. Visita animata per bambini: Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Casa Museo. Una visita per scoprire la storia del Premio Strega e quella della sua fondatrice Maria Bellonci che, nel 1947, ha dato vita ad uno dei premi più prestigiosi della narrativa italiana. Il percorso consente ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere senza tempo della dimora in cui hanno vissuto Maria e Goffredo Bellonci, tra opere d’arte, oggetti quotidiani e una collezione di oltre 20 mila libri. Curiosità e aneddoti sono gli ingredienti per costruire un racconto inedito di immagini e parole.

Punto di ritrovo: Via Fratelli Ruspoli, 2, ore 15.00. Durata: 90 min.



Mercoledì 30 novembre. Visita guidata per adulti: Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Casa Museo. Una visita speciale per conoscere la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Casa Museo, sede dal 1951 delle riunioni degli Amici della domenica, un gruppo di donne e uomini di cultura che cominciarono già dal 1944 a radunarsi intorno ai coniugi Bellonci, con la necessità di non restare isolati in quei duri momenti di guerra. Casa Bellonci ha accolto, e accoglie tuttora, i protagonisti della letteratura italiana del secondo Novecento e contemporanea. Un’occasione per conoscere le dinamiche attraverso le quali venne istituito nel 1947 il Premio Strega, nato - come scrisse Maria Bellonci in Come un racconto. Gli anni de Premio Strega - “Dalla nuova coscienza sorta nei tempi tanto incisivi della Resistenza, durante i quali avevo imparato che gli uomini esistono gli uni per gli altri e che gli scrittori non fanno eccezione”.

Punto di ritrovo: Via Fratelli Ruspoli, 2, ore 15.00. Durata: 90 min.



Sabato 10 dicembre. Visita guidata per adulti: mostra Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978. Una visita guidata alla mostra “Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978.”, a Palazzo delle Esposizioni, considerata una pietra miliare nella storia delle rassegne d’arte contemporanea, che mise in dialogo uno degli artisti più importanti dell’arte italiana del secondo dopoguerra con artisti della prima metà Novecento, e che consentì di superare letture consolidate e offrire nuovi spunti interpretativi. Parte del più ampio progetto “Mostre in Mostra”, a cura di Daniela Lancioni, la visita alla mostra è un’occasione importante per riflettere sulla necessità di ripresentare oggi una mostra storica allestita alla Galleria dell’Oca nel 1978.

Punto di ritrovo: Palazzo delle Esposizioni. Via Nazionale, 194, ore 16.00. Durata: 90 minuti



Sabato 10 dicembre. Visita animata per bambini: mostra Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978. Una visita animata per i bambini alla mostra “Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978.”, a Palazzo delle Esposizioni, per conoscere da vicino la poetica di Mario Merz a confronto con quella di alcuni tra i maestri del Novecento italiano. Tecniche e materiali differenti diventeranno occasione per mettersi alla prova con brevi attività da sperimentare durante il percorso consentendo ai partecipanti di immergersi nei linguaggi dell’arte contemporanea italiana.

Punto di ritrovo: Palazzo delle Esposizioni. Via Nazionale, 194, ore 16.00. Durata: 90 minuti



Sabato 17 dicembre. Video racconto: Luca Pignatelli. Un video dedicato all’artista Luca Pignatelli (Milano, 1962) offre un racconto personale su alcuni luoghi e aspetti artistici e architettonici della città di Roma. Nelle sue opere Pignatelli sceglie delle immagini da un vasto repertorio iconografico composto da città - come Roma, Pompei e New York - e da elementi tratti dal retaggio culturale occidentale: aerei da guerra, treni, edifici, elementi della statuaria classica, animali. Nelle sue opere procede per stratificazioni o sovrapposizioni attuate su supporti diversi come teli di convogli, teloni di canapa, legni, ferri, carte e tappeti persiani. L’artista interviene alterando la natura di questi supporti, lacerandoli o attuando delle giunture, sovrapponendo immagini di diversa provenienza. Le associazioni che emergono dall’osservazione delle sue opere si ricompongono diversamente nella mente dell’osservatore, generando nuovi rimandi e suscitando nuove riflessioni legati al tempo e allo statuto dell’immagine. Di contesto in contesto, l’immagine si rigenera in una pluralità di riferimenti semantici e visuali.

Dove: online alle ore 11.00 sui canali ufficiali di “Senza titolo”: Facebook (senzatitolo.progetticultura), Instagram (@senzatitolo.progetticultura), Youtube (Senza titolo - Progetti aperti alla cultura). Narratore: Luca Pignatelli.



Informazioni pratiche

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Tutti gli incontri sono gratuiti per il pubblico e comprendono il biglietto d’ingresso al museo qualora previsto.

Prenotazione obbligatoria solo via mail: info@senzatitolo.net fino a esaurimento posti. www.senzatitolo.net