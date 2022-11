Prima lo compri e poi ci pensi? Non più. Come la fine del reso gratuito cambierà lo shopping online

"Lo compro in due tonalità, così poi scelgo". "Lo prendo di una taglia più grande, al massimo lo restituisco". "Costa così poco, lo provo e se non mi sta bene chiedo il rimborso". Quando si fa shopping online i dialoghi interiori di fronte al carrello virtuale spesso hanno questo tenore. La possibilità di restituire gratuitamente (a volte senza doversi nemmeno muovere da casa) i capi di abbigliamento acquistati online ha regalato nuovi connotati alla shopping experience: non occorre più studiare meticolosamente la forma, il taglio, la misura dei capi che si vedono sui vari e-commerce, basta metterli nel carrello, farseli inviare e provarli una volta arrivati a casa. Se non dovessero andare bene, si rispediscono al mittente, che in molti casi si occupa persino del ritiro a domicilio.



La compulsività nell'acquisto nata con la moda low cost si è decisamente intensificata con lo shopping online, che non richiede nemmeno la fatica di andare in negozio e provare la merce e invita a comprare "per tentativi", offrendo la possibilità di cambiare idea con facilità. Ma a partire da quest'anno, le cose stanno cambiando: dopo il lungo periodo pandemico, durante il quale l’acquisto virtuale è stato la salvezza dei brand, molti retailer stanno modificando le loro politiche di reso gratuito, perché si tratta di una pratica poco sostenibile, sia dal punto di vista economico che ecologista. Un cambiamento di cui è bene tener conto in vista degli acquisti natalizi.

Come stanno cambiando le policy sui resi online



Da un paio di mesi Zara applica un costo di 4,95 alle restituzioni online, che viene decurtato dal rimborso della merce (il reso in negozio rimane gratuito). Anche H&M trattiene 2,99 per la restituzione con ritiro a domicilio se non si fa parte del Programma Fedeltà. Scelte simili, differenziate per Paese, le stanno facendo Uniqlo, il gigante britannico Boohoo, Next, JCPenney, J.Crew. Le nuove modalità di reso si estendono a sempre più brand, dato che non sorprende se consideriamo gli aumenti del costo delle materie prime e dei trasporti che attualmente ha colpito ogni settore produttivo.



I numeri dei resi sono mastodontici, e crescono di anno in anno: secondo i dati della National Retail Federation, i consumatori hanno rispedito al mittente prodotti per un totale di 100 miliardi di dollari nel 2020. L’anno successivo, il totale è passato a 218 miliardi. Per ogni miliardo di prodotti venduti online, un retailer deve considerare circa 166 milioni di resi.

Anche senza scomodare i dati, sappiamo che le abitudini dei consumatori si sono talmente modificate grazie alla policy della restituzione gratuita che esistono dei filoni social in cui influencer (o aspiranti tali) comprano capi di abbigliamento, creano reel mentre li provano, e chiedono ai followers di interagire votando quali pezzi tenere e quali no. Nel 2018 un sondaggio condotto in Gran Bretagna ha riscontrato che il 9% dei consumatori addirittura acquista capi per indossarli giusto il tempo di realizzare un contenuto social, e poi li rispedisce al fornitore. Nella fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni la percentuale sale addirittura al 17%.

Tra economia ed ecologia, i costi nascosti del reso gratuito



Le aziende si trovano oggi ad affrontare la crisi energetica, l’aumento dei costi di trasporto, della materia prima (non solo quella relativa ai capi in sé, ma anche agli imballaggi, alle etichette) e per ogni reso devono affrontare doppie, triple spese. Perché oltre a sostenere il costo della consegna originaria, andata a vuoto visto che non ha prodotto introiti, l'azienda deve occuparsi di ripulire e re-imballare l’oggetto in questione, e per farlo occorre materiale e forza lavoro. Ad un brand il reso può costare fino al 66% del prezzo originario del prodotto, rileva Insider. Proprio per questo alcune aziende preferiscono mandare direttamente in discarica i capi restituiti, perché disfarsene ha un minore costo rispetto al risistemarli e rimetterli in vendita.

Come riporta il Guardian, solo negli Stati Uniti finiscono in discarica ogni anno 2.6 tonnellate di resi, un dato che si impenna in particolare dopo le festività. Un problema ecologico non indifferente, a cui vanno aggiunti il peso del nuovo trasporto dell'imballaggio sprecato: il volume dei resi dello shopping moda non grava solo sugli introiti delle aziende, ma sull'impronta ecologica dello shopping online. L’impatto della merce restituita è economico, ma è anche ambientale: le catene di abbigliamento low cost hanno abituato i consumatori agli acquisti compulsivi e privi di sensi di colpa, ma oggi i nodi stanno tornando al pettine.

Cosa cambierà?



Dunque, sebbene la scelta di iniziare a far pagare i resi abbia all'origine delle motivazioni finanziarie, l’impatto di questo cambiamento sarà anche ambientale, e, in un certo senso, culturale: il consumatore dovrà pensare bene prima di acquistare impulsivamente capi e accessori, a meno che non voglia sostenere dei costi extra per essere libero di cambiare idea. Questa novità, man mano che si allargherà a sempre più brand, potrà portare inizialmente una certa frustrazione da parte dell'acquirente, ma indurrà ad uno shopping più intelligente e più mirato.



Allo stesso tempo, al retailer verrà richiesta una maggiore precisione nella definizione delle taglie, che spesso costutiscono il vero problema dell'acquisto virtuale, ma anche una più dettagliata descrizione del prodotto. Probabilmente dovrà offrire nuovi servizi e possibilità (per esempio la prova virtuale) se vorrà conquistare la fiducia dei clienti online. E dovrà anche diversificare il più possibile i propri testimonial, per fare in modo che tutti si possano riconoscere e siano inclini ad acquistare senza provare. In pratica, se all'utente viene chiesto di fare meno "errori" nell'acquisto, per il retailer sarà imperativo facilitare la shopping experience, con buona pace dell'economia fashion e dell'ecosistema.