Profumo di bosco: le fragranze che evocano le foreste innevate

Un'oasi di pace nel bosco. I giapponesi prescrivono le passeggiate tra gli alberi a persone in sovraccarico di stress, mentre da sempre i popoli scandinavi fortificano corpo e spirito ritagliandosi vacanze minimaliste in capanni isolati nella foresta. E noi? I mesi in lockdown e gli anni di restrizioni ci hanno lasciato in eredità una fame inesauribile di natura. E quando non ci è possibile immergerci in paesaggi incontaminati, troviamo comunque un modo per illuderci di essere lì, in mezzo alla natura, in perfetta simbiosi. Gli esperti della Fragrance Foundation UK parlano di tendenza olfattiva "The Great Outdoors", riferendosi a tutti quei profumi capaci di celebrare i paesaggi incontaminati. E, in effetti, c'è forse qualcosa di più bello di indossare un profumo che evochi la pace del bosco, specie quando si è chiusi tra quattro mura in un appartamento o ufficio in piena città? Aspettando (e sognando) le vacanze di Natale, ecco come accorciare le distanze con i boschi alpini, immergendosi in una nuvola profumata di aghi di pino, felci e muschi silvestri.

Holiday Collection Candela Bosco, Acqua di Parma: il profumo degli abeti e degli aghi di pino si mescolano alla freschezza rinvigorente dell'eucalipto mentre i chiodi di garofano aggiungono una nota di calore (200 g, € 72).

Vaporizzatore per Interni Sapin (Abete), Diptyque: profuma gli spazi con le note legnose e fresche del pino mugo. Winter Set, L'Artisan Parfumeur (€ 95): cinque fragranze da 10 ml dal respiro invernale ispirate ai giardini verdi di Jean Laporte (Noir Exquis, Mûre et Musc Extrême, L'Eau d'Ambre Extrême, Mémoire de Roses e Passage d'Enfer).

Il bosco in un flacone

Secondo lo scrittore Raymond Carver, niente eguaglia la bellezza dei boschi prima dell'alba. "Una bellezza che - ci ricorda il creatore di profumi artistici Simone Andreoli di Diario Olfattivo - diventa un vero e proprio luogo di rifugio immaginario quando tradotto in fragranza. L’ambientazione olfattiva del bosco si articola su partiture di note legnose, aromatiche, verdi, balsamiche e resinose, legate dalla capacità di connetterci con uno stato di armonia interiore duraturo. Le resine di pino e di abete scaldano i sensi con la loro dolcezza balsamica e riportano immediatamente ai tronchi degli alberi, forti e radicati. Felce, erba fresca, violetta e galbano donano una radiante freschezza verde dal potere aromaterapico rigenerante. Vetiver, patchouli e nagarmotha scaldano l’anima con note profonde e torbide, che rimandano alla sensazione di terra bagnata, di ricco sottobosco, facendoci sentire tutt'uno con la primordiale energia della natura".

Eterno di Simone Andreoli Extrait de Parfum, Diario Olfattivo (€ 185): mix di resina di pino, mirra, incenso, opoponax, cuoio, oud, nagarmotha.

Potere della natura

Certo, non si può generalizzare, ma nell'esperienza di Rosa Vaia, master perfumer e proprietaria del brand Coquillete Parfum, "la famiglia olfattiva delle note silvestri incontra l'approvazione di persone – uomini e donne, dato che si parla di fragranze genderless - che amano trascorrere il proprio tempo libero all'aria aperta, immergendosi nella natura. Ma spesso sono anche e soprattutto le persone in stato di stress o ansia a innamorarsi di questi cocktail olfattivi. In effetti, le miscele di essenze legnose e note verdi svolgono una funzione di terapia aromatica d’urto, inducendo sensazioni di calma e serenità, in una sorta di trascendenza mistica. Inoltre, quando entrano in pista le note balsamiche, ad esempio quelle di pino ed eucalipto, si è indotti a una respirazione più profonda, lenta e consapevole, con benefici a catena sullo stato psico-fisico generale. Per quel che riguarda l'effetto bosco innevato tipico del periodo invernale, è possibile replicare il sentore della coltre candida con l’aiuto di note ozoniche ed aldeidate, capaci di far tornare bambini, tanto sono pure e fresche".

Tan-Tan Extrait de Parfum, Coquillete Parfum (€ 140): il pino entra in scena creando un duo mistico con l’assenzio. La dolcezza del fico marocchino si unisce al vetiver su accordi ambrati, muschiati e cuoiati.



A ognuno il suo bosco olfattivo

"Il bello dei profumi silvestri è che possono legarsi a diversi immaginari di bosco e, di conseguenza, incontrare altrettante personalità e stili", sottolinea Andrea Nobili, manager di Lush Firenze ed esperto di fragranze. "Ad esempio, in un profumo che vede la prevalenza di note più immediate di pino e abete, la cui estrazione avviene dagli aghi dei due sempreverdi, si accede istantaneamente all'elemento verde, umido e balsamico del bosco. In questi casi si parla di fragranze dalla profondità particolare, che si acuisce con l'aggiunta di assoluta di muschio quercino. Si sposano a personalità determinate, sicure di sé, radicate e solide. Per una sensazione di bosco innevato magico, silenzioso ed etereo si gioca con una prevalenza di note di sintesi. Il mood olfattivo è in questo caso più rarefatto e minimalista, incontrando il gusto di persone eleganti, discrete, desiderose di un'esperienza olfattiva più intimista. Il filo conduttore? Si tratta di profumi escapisti: in un attimo teletrasportano lontano". In questo caso, nel bosco dei desideri.

Fresh As Profumo, Lush (€ 75): un profumo fresco e terroso come brezza di montagna su una vetta innevata, con la luce del sole che fa capolino tra i rami di abete.

Fjällsjö Eau de Parfum, Björk and Berries (€ 95): un profumo nitido e pulito che ricorda l'unicità dei laghi di montagna svedesi, dove l'acqua è così pulita da poterla bere.