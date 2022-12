Perché ci si bacia sotto il vischio? In un libro, la risposta a tutte le domande sulla magia delle Feste

Vero e proprio compendio delle festività, "Il libro del Natale" incanta con i racconti della tradizione, incuriosisce con aneddoti, arricchisce con consigli pratici per decorare, apparecchiare, cucinare golosità e celebrare le feste. Dorina Gelmi ci accompagna in un viaggio immersivo nella magia del Natale che, in fondo, tocca davvero tutti, anche i più inflessibili Scrooge

di Giulia Mattioli