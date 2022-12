Il fattore luce nella skincare invernale

Se la pelle sta al viso come una tela sta ad un’opera d’arte, non stupisce se proprio dalla pittura arrivino chiare indicazioni sull’importanza della luce nella percezione anche dei volumi e delle linee armoniose del viso e in definitiva della bellezza. Per Leonardo Da Vinci, che studiò i volti e i profili con l’intenzione di definire un modello estetico universale: «Il primo obiettivo di un pittore è trasformare una superficie piana in un corpo a rilievo», mentre per Caravaggio, il magnifico pittore "della luce e delle ombre": «Quando non c’è energia non c’è colore, non c’è forma, non c’è vita». La luce è stata anche e soprattutto una fonte d’ispirazione per gli Impressionisti: si racconta che Claude Monet prese alloggio di fronte alla cattedrale di Rouen e osservandola decise di dipingerla in vari momenti del giorno per evidenziare gli effetti di luce che modificavano, di ora in ora, l’apparenza e i colori dell’edificio: dipinse così 20 tele diverse. La stessa volontà, ovvero trasmettere tridimensionalità come Leonardo, e insieme energia e luce come Caravaggio e gli Impressionisti francesi, oggi anima la ricerca cosmetica alla ricerca della miglior bellezza possibile. Punto di partenza: la scoperta che l’incarnato più o meno luminoso e omogeneo dipende dalla qualità della pelle in tutti i suoi strati, non solo da quelli superficiali ma anche dai più profondi.

Un ruolo fondamentale nell’assorbire e nel riflettere la luce in modo ottimale, ovvero mono-direzionalmente, viene poi svolto da alcune cellule cromofore, tra le quali spicca la melanina, che regola la pigmentazione. «E infatti», esordisce il dermatologo e cosmetologo Leonardo Celleno, presidente Aideco, «le iperpigmentazioni sono principalmente il frutto di una produzione 'disordinata' della melanina, che a sua volta è il risultato di un processo ossidativo causato dai radicali liberi». Nel gruppo delle cellule capaci di influenzare la qualità della pelle, rientrano anche un’altra cromofora, l’emoglobina, e il collagene. «L’emoglobina è l’artefice di una buona irrorazione sanguigna e di una corretta ossigenazione e, di conseguenza, di un colorito complessivamente più sano. Il collagene, mantenendo i tessuti densi e compatti negli strati più profondi, permette alla pelle di restituire la luce all’esterno - dopo averla in parte assorbita - al meglio delle sue possibilità. Proprio come fosse uno specchio», precisa Celleno. In tempi più recenti si è anche dimostrato che con gli anni la pelle tende a virare verso le tonalità gialle, verdi e blu, soprattutto nella zona centrale del viso, dando forma così a una sorta di 'cacofonia cromatica' che ne peggiora la luminosità. A minare l’uniformità (e il benessere) della pelle ci sono infine i rossori, che in sfavore delle temperature più pungenti compariranno con maggior forza soprattutto sulle pelli più delicate, secche o afflitte per esempio da couperose.

Viso, la remise en forme 'cromatica'

Come impostare in pratica una skinroutine per una pelle elastica e trasparente, fresca e capace d’irradiare luce? Se non sono presenti problemi di pelle sensibile o con couperose, da trattare con linee dedicate, il punto di partenza è scegliere un detergente che idrati e contemporaneamente esfoli dolcemente, ma costantemente, la superficie cutanea. Oggi il paniere cosmetico offre una miriade di soluzioni su misura: si va dai detergenti in polvere enzimatici a base di papaya e ananas che sono adatti anche per le pelli sensibili, agli scrub soft, come quelli con zuccheri. Secondo il dermatologo Leonardo Celleno: «Un classico sono i peeling cosmetici, da quelli che esfoliano in superficie, come l’acido salicilico a bassa concentrazione, agli AHA che arrivano più in profondità, fino a stimolare i fibroblasti per un’azione antietà a lunga azione, come l’acido glicolico o l’acido malico.

Step 2: «Usare un siero depigmentante, per esempio con arbutina (sostanza attiva naturale) o vitamina C, e una crema giorno altamente idratante, dotata di una protezione media o alta e ad ampio spettro e con principi attivi dermo-illuminanti e schiarenti che non interferiscono con i raggi UV, come gli estratti di pratolina o i derivati vegetali contenenti sostanze come le saponine, che aiutano anche a controllare eventuali infiammazioni in atto». Per la notte, in questa stagione si possono rispolverare i trattamenti di stampo medicale, come le creme con retinolo, soprattutto se la pelle è matura o tendenzialmente seborroica, o con una molecola recentemente apparsa nel panorama cosmetico, il pidobenzone, che inibisce la tirosinasi. Un buon ingrediente è anche il bakuchiol, il cosiddetto 'retinolo naturale' (è estratto dai semi e dalle foglie della pianta Babchi, originaria dell’Asia orientale), un potente antiossidante che attenua le rughe e le macchie scure e che è ben tollerato da tutte le tipologie di pelli, anche quelle sensibili. Ma una remise en forme della pelle all’insegna dell’uniformità cromatica e della radiosità non può prescindere anche dall’uso di formule detox e ossigenanti. L’intento è far decantare le tossine già accumulate in abbondanza per la combinazione di stress e smog, che impregnando i tessuti, frenano le funzioni riparatrici.

Tra l’altro, la detossificazione della pelle è una delle 'cure propedeutiche' al rallentamento dell’invecchiamento secondo la medicina tradizionale cinese, tanto che consigli in tema erano già riportati nei trattati medici risalenti addirittura all’anno Mille. «In questi testi si citano come corresponsabili del colorito opaco, della mancanza di tono, di rossori e altri disagi della pelle proprio il surplus di tossine dovuto a squilibri alimentari, fumo e condizioni mentali-psicologiche negative, che è l’equivalente dello stress comunemente inteso», spiega il dermatologo, immunologo e medico agopuntore Carlo Di Stanislao, presidente della Scuola di Medicina Classica Cinese Xin Shu. Principi confermati dalla scienza occidentale: per questo, i brand della cosmetica oggi propongono di preferenza formule capaci di far risplendere il viso con una azione insieme idratante, esfoliante rimpolpante, ma anche disintossicante e ossigenante.

«I principi attivi più utili allo scopo stimolano anche il drenaggio e la microcircolazione nel derma, come la caffeina o i complessi vitaminici», aggiunge Di Stanislao. Chi ha la pelle delicata o addirittura intollerante, o con couperose o rosacea, deve naturalmente affidarsi come già accennato alle linee dedicate, appositamente studiate anche per "spegnere" i rossori e gli altri tipici disagi. In linea di massima, per le pelli con queste problematiche è imprescindibile usare detergenti ultra-delicati e preferire le formule minimali, con pochi ingredienti ma selezionati, che assolvano alla funzione insieme idratante e lenitiva, come ceramidi e omega 3 e 6, aloe, acqua termale, bisabololo, centella asiatica e avena colloidale, i cui oligomeri contrastano gli effetti irritanti dei messaggeri nervosi, riducendo la reattività cutanea e spegnendo anche i rossori. «Le pelli con couperose necessitano anche di formule che includano ingredienti decongestionati e tonificanti del microcircolo, per esempio anticianosidi e flavonoidi del mirtillo, vitamina C, calendula, rusco, picnogenolo», dice Di Stanislao.

Skincare effetto strobing

Non solo detergenti, sieri e creme notte: anche quello che si applica prima e dopo il make-up può fare la differenza. Lo sanno bene i make-up artist, che non hanno mai abbandonato le tecniche di trucco irradia-luce, come lo strobing. Per questo, soprattutto ottimi prodotti-feticcio sono le formule ibride, a metà tra soin e make-up, come quelle infuse per esempio di ingredienti soft focus o perle iridescenti, che si possono usare sia sotto il make-up, per moltiplicare il glow, sia sopra, anche più volte nell’arco della giornata, per "ritocchi di luce". E a proposito di basi e make-up: per ottenere un incarnato di seta, morbido e che ispira freschezza, quando il tempo a disposizione lo permette prima di stendere il fondotinta si possono applicare in sequenza: una maschera all’acido ialuronico, che regala idratazione, compattezza e una consistenza polposa alla pelle, a seguire un primer illuminante, quindi il fondotinta, meglio se ad effetto nude ed eventualmente mixato con un paio di gocce di un illuminante liquido, e per finire blush e highlighter in crema e un balm sugli zigomi e sulle palpebre. Il tocco finale è vaporizzare uno spray fissante o un’acqua termale, lenitiva e "spegni-rossori".

La luce che viene da dentro

Per aumentare la protezione dai radicali liberi e sortire un effetto luce diffusa, si possono inserire nella dieta i superfood che sono naturalmente ricchi di proantocianidine, preziose sostanze antietà e schiarenti, come piccole dosi di cacao, uva con buccia, tè verde, mele e mirtilli. In presenza di molte macchie si può aggiungere un integratore mirato, che contenga anche il picnogenolo. «Questo derivato botanico è estratto principalmente dalla corteccia del pino marittimo francese ed è una miscela di sostanze antiossidanti, tra le quali spicca l’acido ferulico», ricorda il dermatologo Celleno, che consiglia di assumerlo per cicli di 3 mesi. In medicina tradizionale cinese, per ossigenare e illuminare la pelle si consiglia di stimolare l’attività dei polmoni con una dieta che privilegi i cibi dai sapori dolce-naturale e piccante, come cereali integrali, carni bianche, pesce di lago, salmone, miele e spezie. «Per stimolare il fegato e la depurazione, invece, non vanno trascurati gli alimenti dal sapore acido, come yogurt, formaggio greco tipo feta, anguilla, agrumi, olio extravergine d’oliva e pomodori”, spiega Di Stanislao. Infine, per stimolare la radiosità della pelle è importante curare anche il "fattore felicità", ovvero gli ormoni che sostengono il buonumore: serotonina, ossitocina, dopamina.

«Tra i supplementi che infondono vitalità alla pelle sortendo nel contempo un effetto up sull’umore spiccano quelli adattogeni-antistress, come la rhodiola rosea, ricca di glicosidi e peptidi oppioidi che rinforzano le difese cutanee, e il ginseng, che rallenta la formazione delle rughe», ricorda Di Stanislao. Per stimolare invece l’ossitocina, l’ormone della fiducia, dell’empatia e del senso di accudimento ottimi i massaggi e gli automassaggi, da sfruttare anche in fase di skincare quotidiana per far penetrare meglio creme e sieri. Per esempio, per stimolare la circolazione e anche l’attività delle ghiandole sebacee nelle pelli più secche, o solo nelle zone del viso che risultano tali, si può pizzicare dolcemente la pelle del viso prendendola tra pollice e indice. Il tocco finale per idratare, lenire e decongestionare e valido a chiusura di qualsiasi skincare (automassaggio incluso) è vaporizzare sul viso una mist o un’acqua termale.