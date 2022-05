Gli 85 anni di Cinecittà. Finalmente spazio alle donne

Cinecittà ha compiuto 85 anni lo scorso 28 aprile, ma senza fuochi d’artificio: la presidente non si emoziona troppo per gli anniversari. «A rischio di risultare impopolare», dice Chiara Sbarigia, «credo che celebrazioni di questo tipo siano spesso una scorciatoia in assenza di idee originali». Dal momento che lei ne ha molte, è scivolato via anche il suo primo anno alla guida della mecca italiana del cinema e il primo a capo di Archivio Luce, impegnata com’era a gestire una macchina complessa, che ha il compito di traghettare l’istituzione nel futuro.