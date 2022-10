Shopping therapy: il ruolo del consumo nel mantenere l’autostima

Però, quanti libri! Ma li hai letti proprio tutti?». La classica domanda di un ospite davanti agli scaffali del nostro studio può essere sì maliziosa, ma è anche fondata. E rivela una certa conoscenza della psicologia: per molte persone, infatti, l’acquisto di beni carichi di valore simbolico – come i libri, sinonimo di cultura – ha un effetto benefico per l’autostima che non necessariamente poi si traduce in un uso effettivo di ciò che si è comprato. Sì, perché lo shopping può essere una carezza per l’anima più efficace di una seduta dallo psicologo. «Se il nostro ego viene ferito da un insuccesso, sul lavoro o nelle relazioni affettive, diventano più evidenti le discrepanze tra il modo in cui ci vediamo e il modo idealizzato in cui vorremmo vederci», spiega Irene Consiglio, docente di marketing alla Nova School of Business and Economics di Lisbona, che da anni indaga su questo. «E l’acquisto di prodotti è una delle strategie che mettiamo in atto per ridurre questo malessere».

In uno studio appena pubblicato su Current Opinion in Psychology, Consiglio fa luce sul ruolo del consumo nel mantenere l’autostima, realtà sfuggente che il filosofo americano William James definì come “un barometro che oscilla tra i nostri desideri e i nostri risultati”. Tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere: «Le esibizioni della ricchezza o della bellezza altrui nell’advertising e sui social possono far sì che alcuni soffrano la differenza tra la realtà effettiva e quella che idealizzano», spiega l’esperta. «In questi casi l’acquisto di un bene di lusso può giovare: per i suoi benefici esperienziali e simbolici, che permettono di segnalare agli altri qualità come lo status». Anche quando non si ha ancora quello desiderato: certi acquisti sono esempi perfetti di consumo aspirazionale, possono indicare un traguardo e l’agiatezza che mi prefiggo di raggiungere. Ma attenzione: «L’acquisto, se evidenzia troppo la discrepanza tra ciò che si è e l’immagine che si vuole proiettare, può danneggiare. Esiste infatti una “sindrome dell’impostore” legata ai consumi di lusso: è quel senso di inautenticità che può sorgere in chi lo percepisce come un privilegio immeritato». Ma questo può valere anche per i più agiati: uno studio dell’Harvard Business School mostra che capita anche ai ricchi clienti delle boutique dell’Upper East Side di New York, vero paradiso deluxe.

Non solo lo shopping non è sempre un toccasana per il morale quindi, ma a volte può innescare dinamiche psicologiche curiose: «Aumentare il nostro amor proprio è una motivazione forte, ma la ricerca mostra che in certe persone prevale un’esigenza di percepire il mondo come sicuro e prevedibile», continua Consiglio. «Il fatto di sapere che gli altri ci vedono in un certo modo, che ci riconoscono un ruolo, genera conforto anche quando queste interazioni sono negative. E questo porta gli insicuri a preferire prodotti di bassa qualità, che confermano l’idea negativa che hanno di se stessi. Anche perché cercare di emanciparsi attraverso lo shopping può comportare imprevisti, come il rischio che il tentativo fallisca e si resti delusi».

Come suggeriscono le ricerche della psicologa Nicole Mead, per le persone con bassa autostima i beni “inferiori” fungono da barriera contro l’imprevedibilità del mondo. Lo shopping può essere un’arma a doppio taglio. «Quando ci sentiamo minacciati sulla nostra autoimmagine – intelligenza, potere o valore sociale – cerchiamo di compensare acquistando prodotti che simbolizzano successo o padronanza. Però se l’acquisto non rimedia alla mancanza, alla fine è servito solo a evidenziare il fatto che abbiamo qualche deficit. E possiamo finire per sentirci peggio. Se sento che la mia intelligenza è messa in dubbio da qualcuno e per reazione cerco di rassicurarmi acquistando un saggio scientifico, ma non lo leggo, la visione di quel libro intonso sullo scaffale potrebbe ricordarmi quella ferita all’orgoglio, anziché aiutarmi a rimarginarla».

L’esito del consumo compensatorio può dipendere anche da altri fattori. Se la connessione tra l’acquisto e il dominio minacciato è troppo esplicita, allora il prodotto diventa un fastidioso promemoria di quella vulnerabilità. Un altro meccanismo psicologico interessante è l’identificazione con certi acquisti: «Se utilizzo un prodotto tutti i giorni, lo percepirò come legato alla mia identità, come se l’idea di quell’oggetto e l’idea che ho di me si sovrapponessero. In questo caso l’impatto sull’autostima dipende dalla positività che assegno agli oggetti a me vicini. Se mi circondo di brand che considero dotati di qualità positive, allora le trasferisco su me stessa. Funziona soprattutto con la moda, se utilizzo i vestiti per esprimere la mia identità». Effetto che porta alcuni brand a puntare sul vanity sizing, con la taglia indicata sull’etichetta inferiore alla taglia effettiva della persona. Così l’acquisto di quel vestito fa sentire meglio, perché ci riavvicina simbolicamente alla versione di noi che abbiamo in mente. «E se un marchio suscita good vibes e associazioni mentali buone, assorbirò questo benessere».